Flamengo vira sobre o Madureira e vence em último teste antes da Supercopa

O Flamengo bateu o Madureira por 2 a 1 nesta quarta-feira (16), de virada, em Conselheiro Galvão, e alcançou a liderança do Campeonato Carioca temporariamente, em jogo que marcou a estreia do goleiro Diego Alves na temporada.



Os gols da vitória foram marcados por Everton Ribeiro e Arão. Catatau havia aberto o placar para os donos da casa logo no primeiro minuto de partida.



Com o gol no início, o Madureira tentou criar um panorama de jogo favorável, fortalecendo a marcação. No segundo tempo, porém, o Flamengo apresentou melhora e chegou à virada, com gols de dois jogadores que iniciaram o duelo no banco de reservas.



Com o resultado, o time rubro-negro tem, agora, 16 pontos, assumindo a ponta. Porém, o Fluminense, com 15 pontos, entra em campo também nesta quarta, contra o Nova Iguaçu. Já o Madureira permanece com sete pontos.

Na próxima rodada, o Madureira visitará a Portuguesa-RJ no Luso-Brasileiro, enquanto o Flamengo terá o clássico com o Botafogo no Nilton Santos. Antes, no entanto, o time da Gávea irá a campo neste domingo (20), contra o Atlético-MG, pela final da Supercopa do Brasil.





MADUREIRA

Dida, Rhuan (Paulo Cezar), Edgar Silva, Feliphe Gabriel e Guilherme Zoio; Felipe Dias, Henrique Luiz (Diogo Carlos) e Rafinha (Marino) (Marlinho); Ygor Catatau (Kaio Magno), Erick Pulga e Pipico. T.: Alfredo Sampaio





FLAMENGO

Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Gabriel Noga, Cleiton e Renê (David Luiz); João Gomes, Andreas Pereira (Arão) e Diego; Vitinho (Bruno Henrique), Marinho (Everton Ribeiro) e Pedro. T.: Paulo Sousa





Estádio: Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Carlos Henrique Cardoso de Sousa

Cartões amarelos: Henrique Luiz. Kaio Magno e Alfredo Sampaio (técnico, MAD); Andreas Pereira, Marinho, Bruno Henrique e Paulo Sousa (técnico, FLA)

Gols: Ygor Catatau (MAD), ao 1'/1ºT; Everton Ribeiro (FLA), aos 13', e Arão (FLA), aos 23';2ºT