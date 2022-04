Flamengo visita Universidad Católica pela Libertadores

O Flamengo busca mais uma vitória na Libertadores nesta quinta-feira (28). A partir das 19h, o rubro-negro entra em campo contra a Universidad Católica-CHI, no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental.

Após mandar a campo um time misto na derrota para o Athletico-PR, pelo Brasileirão, no último sábado (23), Paulo Sousa volta a usar força máxima nesta quinta. Jogadores como Filipe Luís, Everton Ribeiro e Gabigol, poupados em Curitiba, devem retornar à equipe.

Por outro lado, o zagueiro David Luiz foi liberado para resolver questões pessoais e sequer viajou ao Chile. Na lista de desfalques, juntam-se a ele os também zagueiros Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio, os laterais Matheuzinho e Ayrton Lucas e os atacantes Vitinho e Matheus França, todos com problemas físicos.





Atual tetracampeã chilena, a Universidad Católica vive momento conturbado na temporada de 2022. A equipe ocupa apenas o nono lugar no campeonato nacional, e demitiu o técnico Cristián Paulucci na última semana. Por isso, quem comanda o time contra o Flamengo é o interino Rodrigo Valenzuela, que estreou no último domingo (24), em empate contra o Colo-Colo.





O Flamengo lidera o Grupo H da Libertadores, com seis pontos conquistados em dois jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. O Talleres-ARG, que já fez três jogos, é o segundo, com os mesmo seis pontos. A Católica vem na sequência, com três pontos, e o Sporting Cristal-PER, que ainda não pontuou, ocupa a lanterna.

A partida entre Universidad Católica e Flamengo terá transmissão da ESPN e do Facebook Watch.