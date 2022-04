Palmeiras vence Emelec e segue 100% na Libertadores

O Palmeiras venceu o Emelec-EQU por 3 a 1, no Equador, e manteve os 100% de aproveitamento no Grupo A da Copa Libertadores. Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes fizeram os gols alviverdes, enquanto Joao Rojas descontou para o time da casa.

O primeiro tempo foi de domínio completo do Palmeiras. Aos 19 minutos, após lançamento da direita, Wesley cruzou de primeira e Rony cabeceou no ângulo para abrir a contagem. O camisa 10 ultrapassou Alex e se tornou o maior artilheiro da história do clube na Libertadores, com 13 gols marcados.

Apenas seis minutos depois, em contra-ataque, Gabriel Veron recebeu no campo de defesa, disparou com a bola e bateu cruzado para ampliar. O placar poderia ter sido ainda mais elástico no primeiro tempo. Rony teve outras duas boas oportunidades, mas parou no goleiro Ortiz. Gustavo Scarpa também saiu na cara do gol, mas acertou a trave.





A partida que parecia tranquila ganhou emoção na segunda etapa. O Emelec foi para cima, e o Palmeiras teve espaço para tentar matar o jogo nos contragolpes. Aos 15 da segunda etapa, Veron foi lançado por Wesley e ajeitou para Rony na pequena área. O atacante palmeirense tentou um peixinho e mandou para fora, perdendo um gol inacreditável.





Menos de um minuto depois, o Emelec voltou para o jogo. Após lançamento longo, Mayke vacilou, Joao Rojas tomou a frente e deu uma cavadinha para vencer Weverton e diminuir a vantagem brasileira. A partir daí, o time equatoriano se animou e passou a pressionar pelo gol de empate. Aos 22, Cevallos cruzou da direita e Kuscevic quase marcou um gol contra. Oito minutos depois, após cobrança de escanteio, Quintero chutou forte e Weverton fez uma defesaça para salvar o Palmeiras.

O torcedor palmeirense só conseguiu respirar aliviado quando, já nos acréscimos, Breno Lopes recebeu na direita e, despretensiosamente, cruzou na área. A bola tomou a direção do gol, encobriu Ortiz e acabou morrendo no fundo da rede, para dar números finais ao jogo.





Com a vitória, o Palmeiras se isola ainda mais na liderança do grupo, com nove pontos conquistados. O Deportivo Táchira-VEN é o segundo, com quatro pontos, e o Emelec vem na sequência, com dois. O lanterna é o Independiente Petrolero-BOL, que somou apenas um ponto.





O resultado ainda fez o Verdão ampliar o recorde de invencibilidade em jogos fora de casa na competição. Agora são 17 jpartidas seguidas sem perder como visitante na Libertadores. A última derrota foi em abril de 2019, contra o San Lorenzo-ARG.





O time de Abel Ferreira volta a campo no sábado (30), às 21h, contra o Juazeirense, pela Copa do Brasil, na Arena Barueri. Pela Libertadores, o próximo compromisso é na altitude de 2.800m de Sucre, na Bolívia, contra o Independiente Petrolero, na próxima terça-feira (3).