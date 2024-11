Dorival cria regra e exige mais chances no Real para voltar a levar Endrick

O técnico Dorival Júnior criou uma regra que dificulta a vida de Endrick na seleção brasileira.





Dorival não quer convocar atletas que joguem pouco nos seus clubes. O argumento é que a seleção não pode ter jogadores longe da forma física e do ritmo ideal.





Endrick não joga há quase um mês pelo Real Madrid e ficou fora da convocação para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias.





O jovem perdeu espaço diante do momento de instabilidade do Real, que acaba de ser goleado pelo rival Barcelona.





"A vida do garoto já seria difícil diante da concorrência de Mbappé. Agora, com a predileção de Carlo Ancelotti pelos mais experientes, Endrick esquenta o banco.Essa paciência é a mesma do clube, de conhecê-lo mais nesse processo de adaptação, de conhecimento maior do novo ambiente. Demanda um pouco de tempo. É natural que alguns jogadores que não estejam atuando nos clubes nos criem situação um pouco complicada. Sempre defendi que todos atuem para estarem aqui. As observações passam muito por isso. Não atuaram nos últimos dois jogos, sim, ou três, quatro? Aí precisa ter um outro tipo de atitude. Se quer tentar entender o que é uma convocação, passa pelo respeito de tudo isso, pela preferência a quem atua. Não há tempo de recuperá-los fisicamente para que estejam nas melhores condições. Tem que chegar aqui já atuando", justificou Dorival Júnior.





NÚMEROS DE ENDRICK





Endrick atuou em nove partidas pelo Real Madrid e, ao todo, soma 141 minutos jogados. O atacante começou apenas uma partida como titular e entrou no final da maior parte das partidas em que atuou. Seus adversários foram: Real Valladolid, Las Palmas, Betis, Real Sociedad, Espanyol, Alavés e Atlético de Madri, pelo Campeonato Espanhol, além de Stuttgart e Lille, na Champions League.





O brasileiro marcou dois gols até aqui e ambos foram em estreias nas competições que o Real disputa. O primeiro saiu aos 41 minutos da segunda etapa do duelo contra o Real Valladolid, pelo Campeonato Espanhol. Já o segundo foi em partida pela Champions League, quando saiu do banco e marcou aos 35 minutos da etapa complementar contra o Sttutgart.





O último jogo disputado por Endrick até o momento foi sua estreia pelo Real Madrid como titular, contra o Lille, na Champions, em 2 de outubro. O jovem não é utilizado por Carlo Ancelotti por opção técnica há quase um mês. Foram quatro jogos disputados e, em todos, Endrick esteve no banco, mas o treinador preferiu não utilizar o atacante. Foram três partidas pelo Campeonato Espanhol e uma pela Liga dos Campeões:





Real Madrid 2 x 0 Villarreal - 05/10 - Campeonato Espanhol

Celta de Vigo 1 x 2 Real Madrid - 19/10 - Campeonato Espanhol

Real Madrid 5 x 2 Borussia Dortmund - 22/10 - Liga dos Campeões

Real Madrid 0 x 4 Barcelona - 26/10 - Campeonato Espanhol





O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (5) para o duelo contra o Milan, pela Champions. Por ser um duelo de peso, Endrick deverá começar outra vez no banco.