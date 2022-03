Fora da Copa: eliminação da Itália rende memes na web

A eliminação da Itália na repescagem das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24), rendeu diversos memes na internet. Após perder para a Macedônia do Norte por 1x0 no estádio Renzo Barbera, em Palermo, a seleção italiana não disputará o Mundial pela segunda edição seguida - ficou fora também em 2018.

Mesmo jogando em casa e tendo finalizado 32 vezes durante o jogo, a atual campeã europeia não conseguiu furar a retranca macedônia. O castigo veio de forma cruel, nos acréscimos do segundo tempo: Trajkovski recebeu um chutão do goleiro e bateu de fora da área, no cantinho, para fazer o gol da vitória dos visitantes. Com o triunfo, a Macedônia do Norte impediu o aguardado confronto entre Itália e Portugal e agora vai enfrentar a seleção de Cristiano Ronaldo na próxima fase, que vale uma vaga na Copa.

O resultado surpreendente inspirou a criatividade de diversos internautas, que não perdoaram a seleção italiana pela zebra. Confira abaixo alguns dos melhores memes sobre a eliminação da Itália: