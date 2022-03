Seleção goleia Chile por 4x0 no último jogo no Brasil antes da Copa

Já classificada para a Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira goleou o Chile por 4x0 no Maracanã na noite desta quinta-feira (24). A partida foi válida pela 17ª rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas e deve ter sido a última da seleção em solo brasileiro antes do Mundial, já que os próximos compromissos da equipe serão todos no exterior.

Diante de 69.368 torcedores, a Seleção buscou o ataque desde o início, explorando as pontas com Antony, pela direita, e Vinícius Júnior, pela esquerda. O Chile se fechou bem e conseguiu neutralizar as jogadas brasileiras durante quase todo o primeiro tempo. Aos 44 minutos, porém, Neymar recebeu na área e foi derrubado por Isla. Pênalti, que o próprio camisa 10 bateu para abrir o placar.

Apenas dois minutos depois, o Brasil furou novamente o bloqueio adversário. O goleiro Bravo errou a saída de bola, e Antony serviu Vinícius Júnior na área. O jogador do Real Madrid bateu cruzado e ampliou o placar para 2x0, antes mesmo do intervalo.





No segundo tempo, o Chile, que precisava desesperadamente da vitória, veio para cima e assustou os brasileiros. Após cruzamento de Montecinos, Vidal mandou para as redes. O gol, no entanto, acabou sendo invalidado pelo VAR (Árbitro Assisente de Vídeo, na sigla em inglês), por impedimento do camisa 8 chileno.





O Brasil seguiu administrando o resultado até conseguir um novo pênalti, aos 26 minutos. Dessa vez, Philippe Coutinho foi para a cobrança e deslocou o goleiro Bravo para fazer o terceiro. Já nos acréscimos, Richarlison, que havia entrado no decorrer na partida, recebeu de Bruno Guimarães, cortou o zagueiro e bateu colocado para dar números finais ao jogo: 4x0.

Com a vitória, a equipe do técnico Tite segue líder e invicta nas Eliminatórias e agora, com 42 pontos, não pode mais ser alcançada por nenhum rival na tabela de classificação. O próximo jogo do Brasil é na terça-feira (29), às 20h30, contra a Bolívia, em La Paz.





Para o Chile, a situação é muito mais complicada. Com 19 pontos conquistados, a equipe do técnico Manuel Lasarte ainda tem uma pequena chance de ficar com a quinta posição da tabela, que dá vaga a uma disputa na repescagem do Mundial. Para chegar lá, porém, os chilenos precisam vencer o Uruguai na última rodada e ainda torcer por tropeços de Peru e Colômbia.