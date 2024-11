Fora da seleção, Memphis supera concorrentes e só perde para estrela

Fora da convocação da seleção holandesa para esta Data Fifa, Memphis Depay tem números melhores que cinco atacantes chamados pelo técnico Ronald Koeman desde sua chegada ao Corinthians.





ATRÁS APENAS DE ESTRELA





Koeman convocou seis atacantes para a seleção holandesa: Gakpo, Weghorst, Malen, Zirkzee, Brobbey e Kluivert. Destes, apenas Gakpo, que é a principal estrela do ataque holandês no momento, supera Memphis nos números. A reportagem levou em consideração o desempenho entre os dias 21 de setembro, data da estreia de Depay, e 11 de novembro.





Memphis tem três gols e quatro assistências. Os números foram anotados durante os 10 jogos que o atacante fez pelo Corinthians. Gakpo, que joga no Liverpool, foi às redes seis vezes e deu duas assistências em 14 partidas no mesmo período.





O atacante do Corinthians supera seus principais concorrentes na seleção. Brobbey (um gol e quatro assistências) e Weghorst (quatro gols e duas assistências), ambos do Ajax, são os dois centroavantes convocados, mas têm números inferiores a Memphis.





Memphis só deve voltar a jogar pela seleção holandesa a partir de março. Este foi um indício dado pelo técnico Ronald Koeman, que afirmou em entrevista na última segunda-feira (11) que o atacante ainda precisa melhorar, apesar de fazer elogios.





"Na minha opinião, ele ainda não está bem o suficiente. Você pode ver que ele está ficando mais em forma. Também temos dados de que ainda precisa melhorar. Iniciamos a Liga das Nações em setembro e já chegamos ao bloco final, com os dois últimos jogos. O próximo ciclo segue em março. Se ele continuar assim, ele poderá voltar antes disso. Conversamos sobre isso, tenho muito contato com ele", disse Ronald Koeman, em entrevista coletiva.





Sem Memphis, a Holanda fará dois jogos nesta Data Fifa. A seleção enfrentará a Hungria no próximo sábado (16), em casa, e depois vai visitar a Bósnia na terça-feira (19). Se vencerem os dois jogos, os holandeses garantirão vaga no mata-mata da Liga das Nações, que será disputado em março.





Memphis é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. O atacante tem 46 gols marcados e só fica atrás de Van Persie, que foi às redes 50 vezes. O último jogo pelo país aconteceu no dia 10 de julho, na derrota para a Inglaterra pela semifinal da Eurocopa.





MEMPHIS X CONCORRENTES





Números gerais





Memphis: 10 jogos, três gols e quatro assistências

Brobbey: 13 jogos, um gol e quatro assistências

Gakpo: 14 jogos, seis gols e duas assistências

Kluivert: 7 jogos, dois gols e uma assistência

Malen: 11 jogos, três gols e uma assistência

Weghorst: 8 jogos, quatro gols e duas assistências

Zirkzee: 14 jogos, nenhum gol e duas assistências





Participações em gols





Gakpo: oito

Memphis: sete

Weghorst: seis

Brobbey: cinco

Malen: quatro

Kluivert: três

Zirkzee: duas





MEMPHIS MELHORA O CORINTHIANS





O Corinthians decolou no Brasileirão após a chegada de Memphis Depay. O time era o 18° colocado ao término da 26ª rodada, a última antes da estreia do holandês. nesta terça-feira (12), a equipe aparece na 10ª posição.





Memphis fez gols decisivos: o holandês foi às redes com um golaço em jogo complicado contra o Athletico e marcou o gol da vitória nas partidas contra Cuiabá e Vitória.





O desempenho dos companheiros também melhorou com o 'efeito Memphis'. Yuri Alberto e Garro se entrosaram com o holandês e deslancharam para ajudar o Corinthians a sair do Z4 e sonhar até com vaga na Libertadores.





