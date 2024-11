G7 no Brasileiro faz gigantes sonharem com Libertadores

O Brasileiro agora tem um G7, e gigantes que estavam distantes do pelotão da frente tiveram uma injeção de esperança após o título da Copa do Brasil conquistado pelo Flamengo.





A reportagem lista abaixo os caminhos dos pretendentes à vaga adicional para a Libertadores de 2025 via Brasileiro nas cinco rodadas finais.





NOVO CENÁRIO





A diferença atual entre o sexto e o sétimo colocados é de dez pontos na tabela. O São Paulo é o primeiro time do G6, com 57 pontos, e o Cruzeiro vem na sequência, com 47. É a mesma distância de pontos do 7º para o 14º colocado -Fluminense, com 37.





A nova vaga fez com que times que não tinham mais chances de classificação para a Libertadores voltassem ao páreo. Antes de virar G7, todas as equipes fora do G6 tinham menos de 1% de probabilidade. Os números agora saltaram, de acordo com cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).





Clubes como Cruzeiro, Bahia, Vasco, Corinthians, Atlético-MG, Grêmio e até o Fluminense sonham com a vaga adicional. Além disso, o Brasileirão ainda pode ter um G8 ou G9, dependendo de quem for campeão da Libertadores (Atlético-MG ou Botafogo) e se o Cruzeiro vencer a Sul-Americana.





As últimas rodadas terão confrontos diretos pelo G7. O Corinthians, por exemplo, só tem pela frente rivais com o mesmo objetivo. Já o Galo é o único entre os times postulantes que possui dois jogos a menos.





O CAMINHO DOS POSTULANTES





Cruzeiro: Corinthians (F), Grêmio (C), Bragantino (F), Palmeiras (C) e Juventude (F);





Bahia: Palmeiras (C), Athletico-PR (C), Cuiabá (F), Corinthians (F) e Atlético-GO (C);





Vasco: Inter (C), Corinthians (F), Atlético-GO (C), Atlético-MG (C) e Cuiabá (F);





Corinthians: Cruzeiro (C), Vasco (C), Criciúma (F), Bahia (C) e Grêmio (F);





Atlético-MG: Flamengo (F), Athletico-PR (F), Botafogo (C), São Paulo (F), Juventude (C), Vasco (F) e Athletico-PR (C);





Grêmio: Juventude (C), Cruzeiro (F), São Paulo (C), Vitória (F) e Corinthians (C);





Vitória: Criciúma (F), Botafogo, (F), Fortaleza (C) Grêmio (C) e Flamengo (F);





Fluminense: Fortaleza (C), Criciúma (C), Athletico-PR (F), Cuiabá (C) e Palmeiras (F).





CHANCES ATUALIZADAS DE LIBERTADORES





- Botafogo: 100% (era de 100% após a 33ª rodada)

- Palmeiras: 100% (era de 100%)

- Fortaleza: 100% (era de 100%)

- Flamengo: 100% (era de 99,92%)

- Internacional: 99,99% (era de 99,96%)

- São Paulo: 99,99% (era de 99,72%)

- Bahia: 40,7% (era de 0,20%)

- Cruzeiro: 32,9% (era de 0,12%)

- Atlético-MG: 10,7% (era de 0,07%)

- Vasco: 7,9% (era de 0%)

- Corinthians: 6,1% (era de 0%)

- Grêmio: 1,3% (era de 0%)

- Vitória: 0,12% (era de 0%)

- Fluminense: 0,11% (era de 0%)





SITUAÇÃO NA TABELA





7) Cruzeiro: 47 pontos

8) Bahia: 46 pontos

9) Vasco: 43 pontos

10) Corinthians: 41 pontos

11) Atlético-MG: 41 pontos*

12) Grêmio: 39 pontos

13) Vitória: 38 pontos

14) Fluminense: 37 pontos





