Gabi Portilho, do Corinthians, figura entre as 20 melhores do mundo

A revista France Football divulgou seu ranking com as 30 melhores jogadoras na temporada 2023/24, das quais três finalistas vão concorrer ao prêmio de melhor do mundo nesta segunda-feira (28), em Paris. A atacante Gabi Portilho, 29, do Corinthians, ficou na 18ª, posição, sendo a melhor brasileira na disputa.





Na rede social X, o time alvinegro parabenizou a jogadora e destacou o fato de ela ser a única das indicadas que joga atualmente no futebol sul-americano. "Gabi é a única jogadora indicada ao prêmio de melhor do mundo atuando no continente. Parabéns, Gabi", escreveu o clube.

A zagueira Tarciane, 21, ex-jogadora da equipe do Parque São Jorge e atualmente no Houston Dash, dos Estados Unidos, ficou na 23ª colocação. Como o período analisado pela revista é referente à temporada europeia, foi considerado o desempenho da atleta também com a camisa corintiana, com a qual Tarciane ganhou a Supercopa, o Brasileiro, o Paulista e a Libertadores de 2023, além da Supercopa de 2024 e o Brasileiro de 2024.





