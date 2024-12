Gabriel Jesus diz que especulação sobre volta ao Palmeiras 'mexe com ele'

Gabriel Jesus não escondeu que as especulações quanto a uma possível volta ao Palmeiras mexem com ele. O atacante deixou as portas abertas para um retorno no futuro após a vitória do Arsenal sobre o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (18).



"Sempre vão existir especulações. Hoje é muito claro que eu não tenho empresário. Estou focado na minha carreira e vida pessoal [...] As especulações mexem um pouco por ser o Palmeiras. Todos do clube sabem do meu carinho, o meu amor pelo Palmeiras, mas hoje sou atleta do Arsenal, tenho de vestir e respeitar a camisa e quem sabe um dia. Eu já deixei bem claro que o meu desejo é um dia voltar para o Palmeiras. Estou trabalhando e focado aqui", disse Gabriel Jesus à ESPN.

E O FUTURO NO ARSENAL?



Gabriel Jesus tem sido reserva com frequência no Arsenal. O brasileiro entrou em campo 21 vezes pelo clube londrino na temporada, mas foi titular somente em oito delas.

O contrato do atacante com o time inglês vai até junho de 2027, mas ele pode ser negociado nesta janela de transferências. Os Gunners sonham, entre alguns nomes, com Gyökeres, destaque sueco do Sporting (POR).



O jogo desta quarta-feira (18) pode mudar um pouco a visão do Arsenal. Gabriel Jesus não só foi titular como marcou os três gols que garantiram a vitória dos Gunners por 3 a 1 e a vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa.



O Palmeiras, por sua vez, tem tom pessimista quanto ao retorno do brasileiro. O UOL apurou recentemente que um dos planos de Gabriel Jesus é permanecer na Europa. Além disso, Leila Pereira já declarou que o clube não fará contratações de nomes de peso nesta janela.