Gabriel Jesus marca em virada do City sobre o PSG na Champions

O Manchester City (ING) venceu o Paris Saint-Germain (FRA) nesta quarta-feira (24), de virada, por 2 a 1, em partida pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Sterling e o brasileiro Gabriel Jesus comandaram a vitória inglesa.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Com o resultado, os ingleses assumiram a liderança do Grupo A, com 12 pontos, enquanto os franceses aparecem em segundo, com 8. Como o Brugge (BEL) foi derrotado pelo RB Leipzig (ALE), também nesta quarta, por 5 a 0, tanto o City quanto o PSG conquistaram de forma antecipada a vaga nas oitavas de final.



Restando apenas mais uma rodada antes do fim da fase de grupos, os alemães estão em terceiro, com 4 pontos, empatados com os belgas. Portanto, sem chances de igualar a pontuação dos franceses.



O triunfo sobre a equipe parisiense também garantiu ao time dirigido por Pep Guardiola a liderança da chave. Na última rodada, o City encara o Leipzig, enquanto o PSG enfrenta o Club Brugge.

Continua depois da publicidade



Em um jogo no qual Messi, Neymar e Mbappé foram bem marcados, apenas o francês conseguiu achar um espaço para balançar as redes. Foi ele quem abriu o placar no Etihad Stadium, aos cinco minutos da etapa final.



Aos 18, os donos da casa chegaram ao empate, com Sterling. Depois, aos 31, foi a vez de Gabriel Jesus, que veio do banco, marcar e definir o placar em Manchester.



Milan segue vivo



O Milan se manteve vivo na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (24) graças a um gol salvador do brasileiro Júnior Messias, aos 41 minutos do segundo tempo, que garantiu uma vitória suada por 1 a 0 em cima do Atlético de Madri na capital espanhola. O resultado salvou os italianos de uma eliminação precoce e deixou os espanhóis na lanterna do grupo B.



O Liverpool, com 15 pontos, lidera a chave e já tem o primeiro lugar garantido após o triunfo sobre o Porto por 2 a 0. Em seguida aparece o Porto, com cinco pontos. Milan e Atlético têm quatro pontos cada, mas os italianos levam a melhor no saldo de gols e estão em terceiro.



Apesar da vitória heroica, a tarefa do Milan ainda é complicada. Para avançar às oitavas de final, o time precisa vencer o Liverpool no San Siro na rodada decisiva e ainda torcer por um empate entre Porto e Atlético no Estádio do Dragão - ou que o Atlético vença o Porto por uma margem de gols igual ou inferior à do triunfo milanista.



Vingança do Real



Atuando fora de casa, o Real Madrid não sofreu sustos e venceu, por 3 a 0, o Sheriff pela 5ª rodada do Grupo D da Champions League. O resultado coloca a equipe de Carlo Ancelotti nas oitavas de final e, de quebra, destrói a chance de o clube da Moldávia seguir vivo no torneio.



O placar serviu, inclusive, como uma "vingança" por parte dos espanhóis, que foram derrotados na 2ª rodada pelo time do leste europeu por 2 a 1, em duelo que se deu no Santiago Bernabéu.



Agora, o Real chegou aos 12 pontos e terá pela frente um confronto "quase" protocolar na última rodada contra a Inter de Milão, que também já está classificada ao mata-mata. O jogo, no entanto, vale a 1ª posição da chave - os italianos têm dez pontos.



Completando o dia de jogos, o Ajax derrotou o Besiktas por 2 a 1, fora de casa, e se garantiu em primeiro lugar no Grupo C. O Sporting também está perto da classificação depois de bater o Borussia Dortmund, em Lisboa, por 3 a 1.