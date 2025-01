Galvão Bueno manda recado para Neymar: 'Rivaldo tem muito mais história que você'

Uma fala recente de Neymar está movimentando as redes sociais. Em entrevista a Romário, o jogador do Al-Hilal disse que, entre Ronaldo Fenômeno, Rivaldo ou Ronaldinho Gaúcho, jogaria no lugar de Rivaldo em 2002. Muitos se revoltaram com a resposta e até Galvão Bueno resolveu dar pitaco.





"Calma, Neymar! Você é bom demais! Mas Rivaldo tem muito mais histórias que você", escreveu o ex-narrador da Globo em postagens nas redes sociais neste sábado (18). "Duas finais de Copa, 98 e 2002! Melhor do mundo em 1999, pentacampeão e melhor jogador da Copa em 2002! E parabéns, Rivaldo, você foi muito educado na resposta!"





A "resposta" a qual Galvão refere-se é uma publicação feita pelo próprio Rivaldo sobre a fala de Neymar. Mais cedo, o camisa 10 da seleção que conquistou o pentacampeonato discordou do ex-jogador do Santos em uma postagem nas redes.





"Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele [Neymar], e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história", escreveu Rivaldo.





"Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição", complementou.