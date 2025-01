Neymar diz a Romário que não vê o Campeonato Brasileiro

Especulado de volta ao futebol brasileiro, o atacante Neymar afirmou que não assiste a jogos do Campeonato Brasileiro. Já o ex-jogador Romário detonou o nível praticado na primeira divisão nacional.





VEJA O DIÁLOGO





Romário: "Tu gosta de assistir Brasileirão?"

Neymar: "Não"

Romário: "É foda, né"

Neymar: "Pô, me chamaram para ver jogo, mandei tomar no cú"

Romário: "Até porque é isso mesmo, tomar no cú, os caras jogam porra nenhuma, futebol feio da porra"

Neymar: "É porque eu me estresso vendo jogo".





O QUE ACONTECEU





Neymar foi o primeiro entrevistado do podcast de Romário, o 'De Cara com O Cara'. O programa de estreia foi ao ar na noite da última quinta (16).





O atacante também admitiu que ficou mexido com a repercussão sobre seu possível retorno ao futebol brasileiro. O jogador de 32 anos contou que ficou impressionado com a reação de torcedores e de amigos:





"Quando começou a sair isso [dele voltar ao Brasil], no 1º dia eu comecei a falar: 'Que loucura'. Me colocaram no Santos, Flamengo... Eu falei: 'Nossa, que legal, que gostoso'... Ter um país inteiro te mandando mensagem, seus amigos de time rival, começou a me dar um negocinho. Quero voltar um dia, mas não pensava nessa possibilidade. Depois que começaram essas notícias, eu disse: 'Nossa...'"





O QUE MAIS NEYMAR DISSE





Quem escolheria entre Santos ou Fla?





"Aí tu mexe com o amor. Emoção ou razão decidir isso? Difícil, são dois times... Sempre falei que tinha vontade de jogar no Flamengo por tudo que é o clube, e o Santos é o amor de criança, minha casa".





O que deu errado no PSG





"Ego. Ego é bom, você se achar o melhor, só que você tem que saber que não joga sozinho. Você tem que ter o outro cara do lado. 'O cara sou eu, tudo bem', mas quem é que vai te dar a bola? Você tem que ter gente boa para te dar a bola. Era ego de todo mundo. Um jogo dava um, no outro jogo dava outro, o outro dava quatro, cinco jogos seguidos, aí não tem como dar certo. Hoje em dia se ninguém correr, se ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa".





Azar com lesões





"Eu dei um azar de me machucar anos seguidos. Há seis ou sete anos que estou me machucando seguido. Não é uma lesão que me tira duas semanas, me tira três, seis meses. Isso que me prejudicou. Se você parar pra pensar, meu auge foi no PSG. Jogando do jeito que eu estava jogando no PSG, com certeza eu seria Bola de Ouro. Tenho certeza. Só que tive essas lesões que acabaram me prejudicando. Lógico que todo jogador quer ser o melhor do mundo, quer ter uma Bola de Ouro, mas não é algo que vai acabar com a minha vida, que eu vou ficar 'Ah, não ganhei a Bola de Ouro'. Não, vida que segue. Deus não quis assim e boa".





Mbappé teve ciúmes de Messi





"[Mbappé] Não é chato, não [risos]. Tive meus negócios com ele, a gente teve uma briguinha aí, mas foi um menino que quando chegou foi fundamental. Eu sempre brincava com ele, é um menino que ia na minha casa, a gente saía para jantar juntos, tivemos bons anos de parceria. Depois, quando veio o Messi, acho que ele ficou um pouco enciumado, não queria me dividir com ninguém [risos]. E aí começaram as brigas, mudanças de comportamento."