Gerson admite 'perna pesada' em estreia e garante Flamengo melhor já no Carioca

O Flamengo estreou o time principal na temporada, mas não saiu do zero em amistoso com o São Paulo. O capitão Gerson admitiu que a equipe ainda estava com a perna pesada nessa primeira partida, mas garantiu que o grupo voltará melhor já no Campeonato Carioca no próximo sábado, diante do Volta Redonda.





"Nós queríamos vencer o nosso primeiro jogo. A perna estava um pouco pesada. Se vocês repararem em algumas jogadas simples eu particularmente errei bastante. Perna pesada, pegando o ritmo ainda, mas foi importante já esse jogo em contato com uma grande equipe. Agora é voltar para o Brasil e continuar trabalhando, dar sequência para a nossa temporada. Posso garantir que no próximo jogo já estaremos melhores, mais frescos e faremos um grande jogo", disse Gerson.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O QUE MAIS ELE DISSE?





Publicidade

O que mudou de um ano para o outro com Filipe? "O Filipe tem a ideia de jogo dele, a gente comprou a ideia no ano passado. Ficamos felizes, vamos continuar. O comando é dele. Ele dá a direção e a gente segue. A pré-temporada está sendo forte. É importante para a gente treinar forte. São os treinos que nos fazem melhorar a cada dia. É normal hoje errar um pouco mais. Mas é continuar trabalhando para o próximo jogo estar bem melhor."





Clima: "Saímos do Rio com calor, chegou aqui estava frio. Tem que se adaptar o mais rápido possível para fazer um bom treino, ter um bom desempenho. Eu pensei que ia estar frio até o fim. Agora já está calor aqui. Vamos voltar para o Brasil e vai ficar calor também. Vamos dar sequência na nossa temporada. No sábado já temos jogo. É trabalhar essa semana para fazer uma apresentação melhor."





Jovens da base: "Sou novo, já fui um menino também da idade deles. É sempre importante, porque eles ajudam demais. No dia a dia a gente tenta orientar, eles aprendem conosco, a gente também aprende com eles. No futebol não tem muito isso de idade, na vida também é um aprendendo com o outro. Feliz por eles, vocês perceberam que tem alguns carecas ali, trote bem feito e com sucesso."