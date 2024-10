Gerson vai bem, mas convocados do Flamengo têm Data Fifa de pouco brilho

convocados para o período da Data Fifa e receberá os "reforços" em diferentes condições para a sequência. Seis deles já participam do treino desta quarta-feira (16), no Ninho do Urubu, ao lado do elenco. Entre as atuações, só um deles saiu com elogios. O Flamengo teve sete jogadorespara o período da Data Fifa e receberá os "reforços" em diferentes condições para a sequência. Seis deles já participam do treino desta quarta-feira (16), no Ninho do Urubu, ao lado do elenco. Entre as atuações, só um deles saiu com elogios.







COMO FORAM OS CONVOCADOS





Gerson foi o único que teve real destaque. Ele ganhou a vaga como titular apenas no segundo jogo por causa da lesão de Lucas Paquetá e foi utilizado os 90 minutos. O meio-campista teve participação no primeiro gol e foi elogiado pela atuação, especialmente na segunda etapa. Na primeira partida, ele entrou em campo no intervalo. Como não gosta de ser poupado e costuma acumular sequências altas de jogos, tem chances de jogar no clássico de quinta.





Erick Pulgar participou de apenas uma partida do Chile. Na primeira, contra o Brasil, ele estava suspenso. Na segunda, porém, foi titular e atuou até os 41 minutos do segundo tempo. Os chilenos seguem em péssima fase e perderam os dois jogos disputados.





Arrascaeta jogou as duas partidas do Uruguai como titular. Na primeira, a derrota contra o Peru, ele completou 90 minutos. Na segunda, diante do Equador, saiu no intervalo da partida e não conseguiu dar tanta criatividade ao time, que segue com dificuldades para fazer gols. As equipes empataram por 0 a 0 e os uruguaios saíram vaiados. O meia, que tem demandado atenção especial na parte física, pode ter um controle de cargas e será avaliado.





De la Cruz acabou sendo o menos utilizado entre os que tiveram pelo menos alguns minutos. Reserva na primeira partida, o meia substituiu Arrascaeta no segundo e entrou no intervalo, tendo boa atuação. No Flamengo, o camisa 18 vinha apresentando desgastes físicos constantes.





Varela jogou apenas na primeira data, quando foi titular e jogou por 90 minutos. Na segunda, ele ficou no banco de reservas e sequer foi acionado, perdendo a vaga para Nández. Atualmente, o jogador disputa vaga com Wesley no time titular e deve chegar em condições de jogar se assim Filipe Luís quiser.





Gonzalo Plata foi titular nas duas partidas do Equador, mas não atuou o tempo todo. De volta às convocações, o atacante jogou 65 minutos no primeiro duelo e foi substituído aos 48 minutos do segundo tempo no outro. A equipe empatou por 0 a 0 nos dois confrontos e o jogador não conseguiu contribuir ofensivamente. Atualmente ele é visto como reserva, ficando atrás de Bruno Henrique. Michael também pode deixar o equatoriano com menos espaço.





Convocado pela lesão de Militão, Fabrício Bruno não foi usado. Ele ficou apenas no banco nas duas partidas e retorna ao Rio com boas chances de ser titular no clássico.





PLANO DE TREINO





De la Cruz, Arrascaeta, Varela e Gonzalo Plata voltam juntos. Ele retornam do Uruguai em jatinho fretado pelo Flamengo. A seleção da casa e o Equador se enfrentaram em Montevidéu.





Se não fosse o jatinho, o Fla teria problemas. O voo dos uruguaios, por exemplo, estava programado para chegar pouco antes das 18h (de Brasília) ao Rio de Janeiro de acordo com a programação da seleção.





Gerson e Fabrício Bruno retornam em voos comuns. Os dois se reapresentam nesta tarde após deixarem Brasília com a seleção brasileira.





Erick Pulgar não chegará ao Rio a tempo do treinamento. Ele retorna em voo comum à tarde.





A intensidade dos treinos será avaliada ainda pela comissão. Isso varia de acordo com a minutagem e as condições que cada um vai se apresentar.