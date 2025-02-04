Gestor do Londrina EC confirma 'obras concluídas' no VGD e explica adiamento

O Londrina adiou a reestreia do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) e vai mandar o duelo desta quarta-feira (5), contra o Azuriz, no estádio do Café. O gestor da SAF, Paulo Assis, afirmou em comunicado publicado nas redes sociais que as obras estão concluídas, mas pequenos reparos motivaram o adiamento.





“Temos feito um trabalho intenso nos últimos 90, 100 dias, e queríamos anunciar que tomamos a decisão de não fazer a reinauguração do estádio VGD nesta quarta-feira contra o Azuriz. As obras estão concluídas, conseguimos implementar todas as medidas que deveriam ser feitas para que o estádio seja reinaugurado. Entretanto, estamos com pequenos detalhes a fazer, como a parte de limpeza da obra, detalhes finais e acabamentos, o entorno melhor para oferecer a você, torcedor, o estádio com um pouco mais de conforto. O nosso sonho está muito próximo de ser realizado”, garantiu Paulo Assis sobre a volta do LEC ao VGD, que não recebe um jogo oficial desde 2016.

O clube havia anunciado o retorno ao estádio no último dia 10 de janeiro, marcando o duelo da 8ª rodada, contra o Azuriz, no dia 5 de fevereiro, como a data para o retorno. Porém, nos últimos dias, o LEC teve dificuldades com o laudo do Corpo de Bombeiros, especialmente na questão burocrática do projeto arquitetônico, e foi tomada a decisão pelo adiamento. O clube já havia deixado, na FPF (Federação Paranaense de Futebol), o estádio do Café como o padrão para o jogo contra o time de Pato Branco.

“Quando tomamos a decisão de vir para cá, era um sonho distante, e muitas dificuldades foram colocadas. Estamos superando uma atrás da outra. Está muito perto, falta pouco para a gente voltar. Todos estão ansiosos, a gente também. A equipe está trabalhando com bastante garra e vontade de trazer de volta o torcedor para a sua casa”, seguiu Paulo Assis.





O LEC dividiu as obras no VGD em algumas fases. A primeira delas, que será a responsável por marcar o retorno do time à sua casa para jogos profissionais, custou cerca de R$ 3,5 milhões, pouco acima dos R$ 3 milhões que Guilherme Bellintani, proprietário da Squadra Sports, dona da SAF do LEC, havia anunciado no fim do ano passado.

“Temos o compromisso de entregar o estádio que atenda as expectativas e com o compromisso de evolução contínua nas melhorias. Não vamos parar no que está sendo feito agora”, garantiu o CEO Paulo Assis.





O LEC tem um acordo com a Prefeitura de Londrina e vai investir R$ 10,5 milhões no VGD em quatro anos como forma de pagamento de uma dívida antiga do clube, ainda dos anos 1990, que não foi quitada desde então. Com as obras no estádio, cedido em comodato ao Londrina, o valor será considerado pago.



