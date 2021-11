Gol de falta de Benítez evita derrota do São Paulo para o Fortaleza

Martín Benítez entrou em campo aos 25 do 2º tempo. Era uma tentativa de dar mais criatividade e poder de finalização ao São Paulo. O meia, um dos motivos de questionamento a Hernán Crespo quando ele era técnico no Morumbi, decidiu.



Em uma cobrança de falta perfeita nos acréscimos, ele evitou a derrota do São Paulo e definiu o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (10).



No problemático segundo semestre do São Paulo, uma das maiores pedras no sapato da equipe é o Fortaleza. A equipe nordestina havia ganhado no Morumbi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro por 1 a 0 e ameaçava repetir a dose no Ceará.



O empate manteve o Fortaleza na disputa para permanecer no G4 e conquistar vaga direta para a fase de grupos para a próxima Copa Libertadores. A equipe chegou aos 49 pontos e está em quarto. O São Paulo, apesar do alívio por ter evitado a derrota, não consegue se livrar da sombra do rebaixamento. Com 38, o está em 14º, a cinco pontos da zona de degola.

Não foram apenas nos confrontos pelo Brasileiro que o Fortaleza levou a melhor sobre o rival. Antes disso, já o havia eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Empatou em 2 a 2 no Morumbi e venceu por 3 a 1 em casa.



Nas próximas duas rodadas, o São Paulo enfrenta rivais que estão na briga pelo título. No domingo (14), visita o Flamengo, 3º colocado. Na quarta-feira (17), recebe o vice-líder Palmeiras.



O confronto desta quarta marcou o retorno de Ceni a Fortaleza. Ele foi técnico da equipe entre 2018 e 2019, após deixar justamente o São Paulo. Também ficou em parte de 2020, até aceitar proposta para dirigir o Flamengo. Pelo Fortaleza, conquistou o título da Série B de 2018, a Copa do Nordeste de 2019 e Campeonato Cearense de 2019 e 2020.



O primeiro tempo no Castelão foi a reprise de outros jogos do São Paulo como visitante na temporada. Lento, previsível e sem imaginação no ataque, o time não conseguiu ameaçar o Fortaleza. O lado bom, para os paulistas, é que os donos da casa também não conseguiram criar nada.



Uma das principais opções de armação do Fortaleza era Lucas Lima, emprestado pelo Palmeiras para tentar reviver sua carreira no Nordeste.



No segundo tempo, o clube do Nordeste explorou uma antiga deficiência do São Paulo: a lateral direita. Em jogada construída graças à insistência de Depietri por esse setor da defesa visitante, Robson completou para o gol.



O atacante, que já havia feito o gol da vitória no primeiro turno, passou pelo São Paulo em 2016, mas não anotou nenhuma vez.



O São Paulo conseguiu arremates de longe no segundo tempo, mas sem conseguir penetrar na área adversária. Um sinal da dificuldade ofensiva do time é que o atacante Luciano chegou à 10ª partida sem marcar.



Mesmo quando parecia que algo poderia dar certo para o clube do Morumbi, o VAR apareceu. Vitor Bueno entrou aos 35 do 2º tempo. Dois minutos depois, na primeira vez em que foi acionado, acertou chute e empatou. O lance foi anulado mais de um minuto depois por impedimento na cobrança de falta que deu origem à finalização.



Seria preciso um momento especial, de muita qualidade para evitar que o São Paulo fosse derrotado. Foi quando apareceu a categoria de Benítez.





Ficha técnica





FORTALEZA



Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto, Titi e Matheus Jussa; Ronald, Éderson (Jackson), Lucas Lima (Matheus Vargas) e Bruno Melo; Depietri (Romarinho) e Robson (Wellington Paulista) . T.: Juan Vojvoda





SÃO PAULO



Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Marquinhos), Nestor (Benítez), Igor Gomes (Gabriel), Gabriel Sara (Vitor Bueno) e Reinaldo; Luciano (Eder) e Calleri. T.: Rogério Ceni





Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões Amarelos: Robson e Wellington Paulista (FOR); Gabriel Sara, Rodrigo Nestor, Welington e Benítez (SAO)

Gols: Robson (FOR), aos 14', e Benítez (SAO), aos 47'/2ºT