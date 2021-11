São Paulo enfrenta o Fortaleza e busca distância da zona de rebaixamento

O São Paulo enfrenta nesta quarta-feira (10) o Fortaleza, fora de casa, às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Globo transmite a partida.



A equipe de Juan Pablo Vojvoda tem sido uma pedra no sapato dos são-paulinos na temporada. Os times já se enfrentaram três vezes neste ano. Os cearenses venceram a primeira, no primeiro turno do Nacional, por 1 a 0, no Morumbi.



No jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, empataram em 2 a 2, na capital paulista -o São Paulo vencia a partida por 2 a 0 até os minutos finais.



Já no último confronto, válido pelo duelo de volta, o Fortaleza venceu de forma contundente por 3 a 1 e avançou às semifinais da competição.

O São Paulo entrará em campo na Arena Castelão nesta quarta-feira mais próximo da zona de rebaixamento do que dos seis primeiros colocados, grupo que garante a classificação para a Copa Libertadores de 2022.



Com 37 pontos, a equipe tricolor está dez pontos atrás do Corinthians, sexto na tabela. Olhando para baixo, tem apenas sete de vantagem para o Sport, o 17º colocado atualmente, no primeiro posto na zona de descenso.



Vale lembrar que a zona de classificação para a Libertadores pode chegar até o nono colocado (hoje, o Cuiabá, com 39 pontos).



Isso vai depender dos resultados das finais da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Athletico, da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, e da Copa Sul-Americana, entre o mesmo Athletico e o Red Bull Bragantino.



Para que a zona de classificação à Libertadores vá até a nona colocação, os vencedores dessas três competições precisam estar em posições na tabela do Brasileiro que também lhes garantiriam vaga no torneio continental.



O São Paulo vem de uma sequência bastante instável no Brasileiro: perdeu para o Bahia por 1 a 0, venceu o Internacional pelo mesmo placar, perdeu para o Bragantino também por 1 a 0 e venceu o Corinthians pela vantagem mínima, com gol de Calleri.



Antes disso, vinha de uma sequência de seis empates, que derrubou o argentino Hernán Crespo do comando.



Em mais um reencontro com seu ex-time, o Fortaleza, Rogério Ceni não poderá contar com o atacante Emiliano Rigoni, uma de suas principais peças no ataque, suspenso, e com o zagueiro Arboleda, que está defendendo a seleção do Equador nas eliminatórias para a Copa de 2022.



Por outro lado, pode ter o retorno de Calleri, esperanças de gols, ao time titular.



O São Paulo deve ir a campo com a seguinte escalação: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo, Reinaldo; Liziero, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara; Luciano, Calleri.





Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta quarta-feirea (10)

Juiz: Paulo Roberto Alves Jr. (PR)

VAR: Pathrice Wallace Maia (RJ)

Transmissão: Globo e Premiere