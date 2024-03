Golaços, tabu mantido e polêmicas: finais de Estaduais no sábado pegam fogo

Golaços e tabu





Bruno Fuchs e Hulk rabiscaram empate do Atlético por 2 a 2 com o Cruzeiro no Mineiro. Primeiro, o defensor assumiu a função de um ponta e deixou dois para trás para inaugurar o placar e marcar seu primeiro gol na carreira; depois, o capitão atleticano ampliou com direito a drible no goleiro. O Galo abriu dois de vantagem no primeiro tempo, mas a Raposa reagiu e vai para a volta com a vantagem da igualdade.

Publicidade



O resultado manteve o tabu do Cruzeiro contra o rival na Arena MRV. Desde que o estádio foi inaugurado em 2023, o Atlético ainda não venceu o Cruzeiro como mandante -foram duas derrotas e o empate.



Pablo também fez uma pintura de falta para dar a vitória ao Athletico-PR contra o Maringá. Ele arriscou direto na cobrança perto da lateral da área e surpreendeu o goleiro para marcar o único gol da partida.

Publicidade



Ainda rolou um "golaço" contra para o Flamengo na final do Carioca. Autor de dois gols contra o Nova Iguaçu, Pedro chapelou na área e ia bater quando Ronald acabou encobrindo o próprio goleiro e mandando para a o fundo da rede.