Paranaense, Carioca e Gauchão começam decisão de título neste sábado

Flamengo e Nova Iguaçu iniciam neste sábado (30) a decisão do Campeonato Carioca. Maior vencedor da competição, o rubro-negro tenta retomar a hegemonia do Estadual, enquanto o time da Baixada Fluminense chega a final pela primeira vez na sua história. A partida começa às 17h, no Maracanã. O jogo da volta será no dia 7.





Dono de 37 títulos, o Flamengo viu o rival Fluminense ser o campeão nos dois últimos anos. Com a melhor campanha do Estadual e ainda invicto, o time do técnico Tite quer confirmar o favoritismo diante da grande surpresa da competição.

O Nova Iguaçu foi o segundo colocado na primeira fase e eliminou o Vasco na semifinal, com uma vitória e um empate. O Flamengo passou pelo Fluminense na fase anterior. Não há vantagem na decisão. Em caso de dois empates ou uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, o campeão será conhecido nos pênaltis.





O grande assunto da semana no Flamengo foi a suspensão de dois anos do atacante Gabigol por tentativa de fraudar o exame antidoping. O clube e o jogador vão recorrer da decisão, mas enquanto isso o jogador não pode sequer frequentar as dependências do CT Ninho do Urubu.

Em relação as últimas partidas, o técnico Tite terá força máxima para esta primeira partida decisiva. O treinador poderá contar com todos os jogadores convocados na última Data Fifa, caso de Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, Viña e De la Cruz.





FINAL PARANAENSE

MARINGÁ TENTA ABRIR VANTAGEM DIANTE DO ATHLETICO

A decisão do Campeonato Paranaense começa neste sábado (30) entre Maringá e Athletico, que se enfrentam às 17h, no estádio Willie Davids. O jogo de volta será no dia 6, na Ligga Arena, em Curitiba.







Com a melhor campanha da competição, o rubro-negro busca o bicampeonato no ano do seu centenário. O Athletico passou pelo Operário na semifinal com duas vitórias por 2 a 1 e 1 a 0.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: