Goleiro Cássio se manifesta sobre ameaças feitas em rede social: 'Não posso aceitar'

Cássio ainda se defendeu das ofensas sofridas nas gravações. "Desafio alguém a provar que eu tenha ficado mais de dez anos no Corinthians sendo 'vagabundo' ou 'paneleiro', os termos que foram usados hoje e que aparecem em algumas manifestações vez ou outra", afirmou.

Na nota, o goleiro afirmou não aceitar qualquer tipo de ameaça e disse ter encaminhado as mensagens gravadas à polícia. "Espero que a justiça seja feita", disse.

O goleiro Cássio, do Corinthians , publicou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (8), uma nota oficial sobre as intimidações que ele e a família receberam nesta quinta-feira (7), por meio de áudios enviadas pelo Instagram.

Entenda





Na quinta-feira (7), mensagens gravadas foram enviadas pelo Instagram ao personal trainer da esposa de Cássio, ameaçando o goleiro caso ele não pedisse para sair do Corinthians.

"Ou esse vagabundo pede para sair, ou a coisa vai ficar mais embaixo. Pode mostrar. Esse é o recado que 'nóis' tá dando. É questão de tempo. Não sei o que a gente vai fazer, matar eu não sei, mas vamos achar e esculachar.", disse o autor dos áudios, que usou um perfil na rede social identificado como $heik Caçador. Uma das gravações tanbém tenta intimidar o zagueiro.







O autor das mensagens ainda enviou uma foto mostrando uma camiseta do Corinthians, uma arma e munições. Nos áudios, ele se identificou como um torcedor corintiano.





No Timão desde 2012, Cássio é considerado um dos maiores goleiros da história do clube. O jogador de 34 anos, no entanto, tem sido criticado por suas atuações recentes.