Goleiro Jandrei estreia, segura empate contra o Sport e evita Santos no Z-4 do Brasileiro

Em um jogo de ameaçados pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Santos e Sport empataram sem gols neste domingo (17), na Arena Pernambuco, em Recife, e continuam na parte de baixo da tabela do Nacional.



O alvinegro praiano, que entrou em campo no grupo dos quatro piores times do campeonato, agora aparece na 15ª colocação e soma 29 pontos, só um a mais que o Juventude, clube que abre a zona de rebaixamento. Em situação mais delicada, o Sport tem 27 e ocupa o antepenúltimo lugar.



O desempenho do time do técnico Fabio Carille na competição seria pior não fosse atuação do goleiro Jandrei, que fez estreia na equipe santista neste domingo. No segundo tempo, ele fez ótima defesa cara a cara com o atacante Mikael e evitou o que a derrota do alvinegro praiano num confronto considerado chave para a sequência da competição. Se perdesse, o Santos terminaria a rodada na zona de rebaixamento.

O jogador de 28 anos foi contratado em agosto a pedido do técnico Fernando Diniz e não atuava desde 14 de outubro do ano passado, quando defendia o Athletico. Ele entrou no lugar do titular João Paulo, suspenso por receber o terceiro cartão amarelo e, mesmo pouco acionado, teve atuação segura.



No geral, as equipes fizeram partida movimentada e com muita disputa no meio de campo, mas poucas claras de gol. A melhor oportunidade da equipe santista aconteceu com Lucas Braga, que acertou a trave após receber sozinho dentro da área ainda no primeiro tempo.



Pouco efetivo, a Santos volta a passar uma partida sem balanças as redes. O baixo do poder ofensivo tem preocupado o técnico Fabio Carille. Após sua chegada, no começo de setembro, a equipe ficou quatro partidas sem marcar gols. O clube paulista marcou nos últimos nos últimos três jogos, mas só venceu um deles, contra o Grêmio, na Vila Belmiro.



Contra o Sport, o atacante Raniel substituiu Léo Baptistão, lesionado, mas teve atuação apagada. Já Marinho, destaque do time na temporada, não marca desde julho, no clássico contra o Palmeiras.



Na próxima rodada, ele tem mais uma chance de acabar com o jejum contra o América-MG no sábado (23), na Vila Belmiro. Já o Sport enfrenta o Palmeiras, na segunda-feira (25), no Allianz Parque.





Ficha técnica





SPORT



Mailson, Ewerthon, Sabino, Rafael Thyere, Sander, Zé Welison, Marcão, Luciano Juba (Paulinho Moccelin), Gustavo (Tréllez), Everaldo (Leandro Barcia) e Mikael. T.: Gustavo Florentín





SANTOS



Jandrei, Danilo Boza, Velázquez, Wagner (Felipe Jonatan), Marcos Guilherme (Madson), Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez (Luiz Henrique), Lucas Braga, Marinho (Ângelo) e Raniel (Diego Tardelli). T.: Fábio Carille





Estádio: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Sander (SPO); Sánchez, Wagner Leonardo e Madson (SAN)