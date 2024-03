Goleiro realiza sonho com herói da infância na seleção

O goleiro Rafael já realizaria um sonho ao ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, mas será muito mais: o jogador do São Paulo vai ter a oportunidade de trabalhar com Taffarel, ídolo de infância e quem o inspirou na posição.



Rafael-Taffarel. Como o nome do atual titular do time tricolor e do campeão do mundo em 1994 tem a mesma terminação, Rafael gostava de gritar seu próprio nome em alusão a Taffarel, na mesma entonação de Galvão Bueno nas narrações da Copa do Mundo.

"Marcou gerações, dispensa comentários. Na minha era, estimulou todos os goleiros a serem goleiros. Eu tinha 5 anos quando via ele pegando pênalti e sendo campeão do mundo. Aquela coisa de Rafael-Taffarel, estou com uma expectativa muito grande, não só por ser uma referência profissional, mas como quem conquistou tudo que conquistou, vai ter muita coisa para me ensinar e eu estou aberto para tudo que eu puder com ele. Que goleiro não falava 'Taffarel!' e eu falava 'Rafael!', fazendo alusão ao Galvão narrando os jogos da seleção", diz o goleiro.