Vini Jr diz que será emocionante jogar no Bernabéu com a camisa da seleção

Vinicius Jr, atacante do Real Madrid, afirmou que será "uma emoção muito grande" jogar no Santiago Bernabéu com a camisa da seleção brasileira. O atacante se apresentou nesta segunda-feira (18) para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.



Vai ser uma emoção muito grande poder jogar no Bernabéu, onde é minha casa, junto com a maioria da torcida do Real Madrid e com a camisa da seleção, que é sempre o mais importante.

