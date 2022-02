Goulart marca pela primeira vez e Santos volta a vencer no Paulistão

O Santos venceu o Ituano por 2 a 1 na tarde deste domingo (13), na Vila Belmiro, em duelo válido pela sexta rodada do Paulistão. Os gols foram marcados por Marcos Guilherme e Ricardo Goulart, enquanto Kaio descontou para os visitantes.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Com o resultado, o Peixe foi a nove pontos no grupo D e entra na zona de classificação caso a Ponte Preta não vença o São Paulo nesta noite. O gol foi o primeiro de Goulart com a camisa alvinegra: o reforço de peso fez o seu quarto jogo desde o desembarque na Vila.



A vitória do time de Fábio Carille vem após dois empates considerados ruins contra Guarani e São Bernardo. O Peixe volta a campo na próxima quinta-feira (17), quando visita o Mirassol, às 19h.



O Peixe já era melhor em campo quando abriu o placar. Aos 18, Zanocelo deu passe magistral por cima da defesa do Ituano e encontrou Madson na profundidade pela direita. O lateral foi à linha de fundo e cruzou na medida para Marcos Guilherme, sozinho na pequena área, só encostar.

Continua depois da publicidade



O Santos, como é de costume na temporada, não conseguiu manter o ritmo e perdeu terreno tão logo ficou à frente no placar. O castigo veio no início do segundo tempo. Aos 8, Gerson Magrão disparou rasteiro de fora da área, João Paulo espalmou e Kaio pegou a sobra para tocar para o gol vazio.



Com o empate, o Peixe voltou a atacar e chegou ao seu gol pelo alto. Aos 25, Lucas Pires recebeu pelo efetivo setor esquerdo santista e cruzou na medida para Ricardo Goulart marcar de cabeça seu primeiro gol com a camisa do Santos.





FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 1 ITUANO

Campeonato Paulista - 6ª rodada

Data: 13/02/2022 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Amanda Pinto Matias

VAR: Vinicius Furlan

Amarelos: Kaio e Igor Henrique; Zanocelo, Sandry e Lucas Barbosa.

Gols: Marcos Guilherme, do Santos, aos 18 do primeiro tempo, Ricardo Goulart, do Santos, aos 25 do segundo tempo; Kaio, do Ituano, aos 8 do segundo tempo.





SANTOS

João Paulo; Madson, Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Balieiro, Zanocelo (Sandry) e Ricardo Goulart (Leo Baptistão); Lucas Braga (Lucas Barbosa), Marcos Guilherme (Tailson) e Marcos Leonardo (Pirani). Técnico: Fábio Carille.





ITUANO

Pegorari; Córdoba, Rafael Pereira, Léo Santos e Roberto; Jiménez (Igor Henrique), Lucas Silveira, Kaio (Gabriel Barros) e Gerson Magrão (Lucas Nathan); Neto Berola (João Victor) e Rafael Elias (Aylon). Técnico: Mazola.