Neymar treina com elenco do PSG e gera expectativa por volta contra o Real

Neymar treinou normalmente, neste domingo (13), com o restante do elenco do PSG e gerou expectativa por um retorno contra o Real Madrid, na próxima terça-feira (15), pelo duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.



Segundo o jornal Le Parisien, o camisa 10 tem a chance de começar no banco de reservas.



Neymar não joga desde o fim de novembro, quando sofreu lesão no tornozelo. Ele vem se recuperando desde então.



Outro que também pode reforçar o time francês é Ander Herrera, enquanto Sergio Ramos será desfalque mais uma vez.

O PSG recebe o Real no Parque dos Príncipes, em Paris, às 17h (de Brasília) de terça. A volta, em Madri, está marcada para o dia 9 de março.