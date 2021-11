Grêmio identifica 22 invasores de campo e tenta atenuar possível punição

O Grêmio identificou, nesta terça-feira (2), os 22 torcedores envolvidos na invasão de campo que sucedeu o jogo contra o Palmeiras no último domingo (31).



Depois de analisar as imagens disponíveis da transmissão televisiva e do sistema de câmeras de sua arena, o clube tricolor irá punir os identificados e espera atenuar uma possível punição no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).



Na segunda (1º), o clube foi denunciado nos artigos 213 e 211 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Caso seja considerado culpado, poderá perder mando de campo por até dez jogos, além de pagar multa.

No entanto, no artigo 213 há um atenuante. "A comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade", diz o código.



Neste sentido, o clube espera aplicar as punições internas aos identificados, além de entregar os nomes deles e demais informações pertinentes ao Ministério Público, algo que será feito até esta quarta (3), e tornar mais branda uma eventual punição.



Quando firmou a denúncia, a Procuradoria do STJD entrou, também, com pedido de liminar para que o Grêmio atue com portões fechados como local e sem seus torcedores presentes como visitante até a data do julgamento. Caso a solicitação seja aceita, o departamento jurídico gremista tentará derrubar a decisão.



Nesta quarta, ainda, uma reunião do Ministério Público com representantes dos clubes e dos órgãos de segurança pública irá debater a possibilidade de vetar a presença de torcedores do Grêmio no clássico Gre-Nal do próximo sábado (6).