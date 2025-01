Guarani nega que mando de jogo com Palmeiras será em Londrina

O Guarani publicou nota no início da noite desta terça-feira (21) negando que o jogo com o Palmeiras, marcado para dia 2 de fevereiro, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, será no estádio do Café. O Portal Bonde e a FOLHA haviam confirmado que a partida seria em Londrina.





A LG Produções, empresa especializada em eventos, havia anunciado que o confronto seria em Londrina e indicou que a venda dos ingressos teria início nos próximos dias. Até o momento da publicação da reportagem, a companhia mantém a publicação em suas redes sociais.

Desde o início desta terça, torcedores do Bugre iniciaram uma campanha de "público zero" nos outros jogos em casa caso o time vendesse o mando de campo no duelo contra o Palmeiras. A ideia funcionou e o clube se posicionou por meio de nota.





"O Guarani Futebol Clube esclarece que não haverá mudança no mando de campo do jogo com o Palmeiras, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista, e a partida será realizada no Brinco de Ouro. Vamos lotar o Brinco de Ouro no dia 2 de fevereiro e vibrar pelo Bugre em todos os jogos na Nossa Taba!", publicou o time de Campinas.