Guardiola se anima com o Brasil, e CBF prepara 'grande jogada', diz site

A CBF vem trabalhando para contratar Pep Guardiola, que aprova a ideia de assumir a seleção brasileira. A informação é do The Athletic, do grupo do The New Tork Times.





O site afirmou que a CBF está fazendo "uma grande jogada" para contratar Guardiola. A entidade máxima do futebol brasileiro teria ligado para o treinador catalão de 53 anos em várias oportunidades neste ano.





O The Athletic acrescentou que Guardiola gosta da ideia de treinar o Brasil. O técnico do City já disse diversas vezes que tem interesse em comandar uma seleção nacional.





Ele ficou perto de treinar a equipe pentacampeã em 2012, mas o acordo não avançou. Segundo a publicação, o técnico espanhol ficou irritado quando a CBF se distanciou de contratá-lo depois de sua saída do Barcelona.





Guardiola tem contrato com o City até junho de 2025 e seu futuro é uma incógnita. Ainda de acordo com o portal, o clube já trabalha com a possibilidade de uma saída do treinador, mas também há chance de ele renovar por um ano e deixar para trabalhar com uma seleção para a Copa do Mundo de 2030.





O interesse em Guardiola pode ser a segunda ofensiva da CBF por técnico europeu. Antes de fechar a contratação de Dorival Junior, a entidade tinha Carlo Ancelotti como objetivo máximo, mas o treinador italiano preferiu renovar com o Real Madrid.





Guardiola brincou sobre não ser mais um candidato para assumir a seleção após a goleada sofrida pelo City na Champions. Ele respondeu com bom humor ao ser questionado sobre treinar o Brasil depois da virada do Sporting comandada pensação sueca Gyokeres.





