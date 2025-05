Gustavo França, camisa 10 do Londrina EC, recebeu propostas para deixar o clube

O Londrina por pouco não ficou sem seu camisa 10 para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O meia Gustavo França, titular da equipe, revelou ter recebido propostas para deixar o clube após o Campeonato Paranaense, mas optou por conversar com o clube para uma renovação até o final do ano. O vínculo anterior vencia no fim de abril, após o enceramento do Estadual.





“Tive sondagens, sim, e também propostas formais. Mas esperamos o final do Paranaense para resolver. Já tinha comunicado minha intenção de permanecer, de continuar o trabalho, e a direção foi solícita em fazer o melhor. Graças a Deus tivemos um final feliz”, disse o camisa 10 do LEC.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Aos 27 anos, Gustavo França vive uma das melhores fases da carreira. O jogador começou na base do Corinthians e rodou por diversas equipes, como Paraná Clube, ABC e Portuguesa, mas teve seu principal momento em 2023, quando marcou sete gols e deu duas assistências em 31 jogos pelo Figueirense. Foi a temporada com mais jogos e mais gols marcados pelo meia. Caso mantenha a titularidade no time alviceleste, França pode ultrapassar os números e ter no Tubarão seu ponto mais alto da carreira profissional.





“Cheguei (em 2024) com o trabalho já em andamento, tive menos oportunidades, então dar sequência é muito bom. Trabalhei com o Claudinei desde o Guarani e sei o que ele gosta que o jogador faça. Ele tem me ajudado bastante. Agora é continuar evoluindo, porque sei que tenho muito a contribuir”, seguiu o atleta, que marcou três gols no Campeonato Paranaense, todos de falta, e um na Série C, de cabeça, na estreia contra o Ypiranga-RS.





“Estou contente de estar aqui e ter essa sequência é fundamental para a minha carreira. Poder estar aqui ajudando o Londrina me deixa muito contente, poder vestir essa camisa, honrar essa camisa, isso é o mais importante”, concluiu.