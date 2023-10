HBO Max vai produzir documentário sobre vida de Luva de Pedreiro; saiba como será

A HBO Max começou nesta segunda-feira (2) a produzir um documentário sobre a história de vida de Iran de Santana Alves, o Luva de Pedreiro. Com três episódios, a ideia é contar toda a sua trajetória próxima da miséria total até a fama mundial com conteúdo sobre o futebol.







Publicidade

Publicidade

As gravações já ocorrem no sertão da Bahia. Também estão previstas algumas filmagens em cidades como Recife (PE), São Paulo e Paris (FRA). Imagens exclusivas e entrevistas com grandes nomes do futebol mundial estão sendo marcadas. Há tentativas com Cristiano Ronaldo, maior ídolo de Luva.





Adriana Cechetti, diretora de Produção de Conteúdos de Não-Ficção da Warner Bros. Discovery, explicou os motivos da produção acontecer, mesmo com Luva de Pedreiro ter pouco tempo de fama.

Publicidade





"O Luva de Pedreiro já é um personagem icônico na cultura digital brasileira, um fenômeno mundial, e acreditamos ser muito importante contar a história do Iran, que é uma inspiração para muitos brasileiros", afirmou a executiva.





A obra também vai ouvir membros do mercado publicitário que vão explicar o sucesso dele com marcas internacionais.





"Nós colocamos nosso público como bússola, procuramos entender o que mexe com ele, o que cativa essa comunidade, é o que estamos buscando fazer contando essa história", completou Cechetti.





Luva de Pedreiro estourou em 2021, com apenas 20 anos de idade. Ele gravou vídeos com grandes jogadas e o seu conteúdo viralizou no Instagram. Hoje, ele tem cerca de 20,5 milhões de seguidores.