Hernanes vai além de profeta e usa lado engenheiro em aulas de futebol

O repertório do Profeta Hernanes não tem só frases de efeito.





Ele virou professor particular de futebol e se vale dos conhecimentos de física e matemática para ampliar o sentido das orientações que dá não só nas redes sociais, mas também aos jovens que instrui.





"Jogar futebol era o sonho do meu pai. Meu sonho mesmo era ser engenheiro", explica ele à reportagem, dizendo de onde veio a afinidade com os números.





Um exemplo foi comparar uma cobrança de falta de Kvaratskhelia, do Napoli. A curva na batida foi além do necessário para que a bola entrasse.





A chave da jogada, segundo o profeta professor, foi o ângulo de alinhamento do jogador à bola. Hernanes desenhou na tv, traçou o ângulo na tela e depois mostrou um lance parecido dele com a camisa do São Paulo. Golaço.





"Estudei. Gosto muito de física, matemática, dos números, de precisão. Estou conciliando as duas coisas."

Em outra situação, analisou porque a Atalanta perdeu um gol diante do Real Madrid na Liga dos Campeões. Faltou ao jogador absorção da força da bola. O exemplo? Uma matada de Hernanes no futevôlei.





PROFESSOR PARTICULAR





Mas o Profeta não está por aí vendendo curso. Ele só tem dado aulas, a sério, a filhos de amigos mais próximos. O repertório passa por dicas mais "matemáticas" do jogo e também por elementos técnicos, de passe, por exemplo.





"Levo para a Itália e trabalho pessoalmente. É só para a galera conhecida", avisa.





O profeta já fez a licença B da Uefa e quer virar treinador um dia.





Ele usa o perfil nas redes sociais para alguns aperitivos, usando lances do Campeonato Italiano.





"Comecei a trabalhar com os moleques. Tudo nasceu quando eu falei para eles: 'Sentem aí e vamos ver o que estão fazendo na Série A da Itália'. Tem várias coisas que poderiam ser de instrução para eles e para o torcedor, que não conseguem visualizar esses pequenos detalhes", acrescentou o Profeta.





Hernanes dá uma pitada de irreverência. Disse até que Kvaratskhelia, da batida de falta, errou porque não assistiu às aulas dele. Tudo estratégia para ter mais alcance.





Hernanes chega a 2025 como empresário, dono de restaurante e resort na Itália, onde vende vinhos.





No aspecto mais boleiro, ele enxerga as aulas ainda como uma questão experimental. A próxima temporada pode ser de consolidação, até para chegar aos níveis A e PRO da licença da Uefa.





"Quero ensinar futebol, é o que está na minha cabeça", finalizou Hernanes.