Hugo Souza chora e se declara ao Corinthians

Pelos próximos quatro anos, Hugo Souza é definitivamente goleiro do Corinthians. O atleta, que chegou no meio da temporada, já está à vontade no clube e caiu nas graças da torcida. O bom momento vem após uma grande crise. Por isso, Hugo enxerga o Alvinegro como o ponto de virada na carreira.





Em lágrimas, Hugo Souza relembrou os altos e baixos na carreira antes de ter os direitos econômicos adquiridos pelo Corinthians. O goleiro concedeu entrevista coletiva um dia após o Timão anunciar a compra de 50% de seus direitos econômicos por 800 mil euros (R$ 4,8 milhões).





"Eu vi isso aqui como a oportunidade da minha vida, onde eu precisava provar pra mim mesmo que era capaz de vestir a camisa de um clube grande. E eu fiz do Corinthians a oportunidade da minha vida. O Corinthians me abraçou de uma forma que nem eu esperava. E eu sou muito grato por isso", disse o jogador.





Sem espaço no Flamengo, o arqueiro foi emprestado ao Chaves, de Portugal, com o qual foi rebaixado nesta temporada. A situação derrubou a autoestima de Hugo, que chegou a pensar que não voltaria mais a vestir a camisa de um grande clube.





"Eu só quero fazer isso valer a pena. Eu vinha de uma temporada rebaixada, de um clube pequeno de Portugal. Depois de altos e baixos no clube grande, como era o Flamengo, o Corinthians abriu as portas para mim. Fabinho me ligou, o presidente me ligou, e eu sou grato a esses caras, porque eu realmente não sabia o que seria da minha carreira."





O QUE MAIS HUGO SOUZA DISSE





Momentos marcantes em um semestre de Corinthians





"Eu tive alguns grandes momentos marcantes aqui, em tão pouco tempo foram muitos bons momentos. Mas assim, se for para escolher um, eu fico com os três pênaltis da Sul-Americana contra o Bragantino. Acho que até agora foi o momento mais marcante para mim aqui, e foi uma alegria que eu vivi, que eu não sei mensurar o tamanho dela, mas eu tenho certeza de que ela vai ser muito menor comparado ao dia que a gente levantar uma taça. E é isso que eu quero viver aqui dentro."





Liderança do elenco





"É que às vezes falando parece que eu tenho 32, só tenho 25, mas a vida é feita de experiências e vividas. Experiência é aquilo que você atrai vivendo, não tem a ver com a idade, então eu fiquei muito feliz. Primeiramente quando a comissão foi uma surpresa pra mim, quando aconteceu, me elegeu ali como uma das lideranças da equipe, mas isso vai muito da postura que a gente tem diariamente e eu costumo dizer que eu falo pra todo mundo que só sabe o que é trabalhar no Corinthians, quem vive o dia a dia aqui, e a gente vem pra cá e às vezes a gente não quer ir embora, a gente chega aqui de manhã, a gente faz o que tem que fazer."





Expectativa por votação de impeachment de Hugo Souza





"Acho que nosso posicionamento sobre esse assunto foi feito e bem feito, eu e todo elenco, a gente tomou a decisão de fazer esse posicionamento porque desde quando, pelo menos desde quando eu cheguei aqui, como eu falei no início da coletiva, tudo que essa diretoria, tudo que o presidente, tudo que o Fabinho falaram pra mim e não só pra mim, pra todos os atletas, eles cumpriram. Não sabia, mas antes de chegar aqui o clube tinha meses e meses de imagens atrasadas e, entre outras coisas, jogadores que trabalham aqui todos os dias e que não recebiam os seus salários. Toda a diretoria do clube colocou isso como o objetivo principal, né? Até porque a gente trabalha todos os dias, a gente também é digno de receber aquilo que a gente trabalha, e eles são pessoas que honram a palavra deles."





Arrancada na temporada





"Poucas pessoas acreditavam que a gente poderia terminar o ano dessa forma. A gente passou quase 30 rodadas na zona de rebaixamento, e nesta quarta-feira (27) a gente tem a possibilidade de brigar por uma Copa Libertadores e automaticamente também classificar por uma Copa do Brasil. Tudo isso graças ao trabalho do clube, graças ao trabalho da diretoria e graças ao trabalho do elenco também. Então, acho que é uma sinergia que tem trabalhado todo mundo junto e está dando certo."