Hugo Souza tem lesão na coxa e será desfalque no Corinthians por um mês

Depois de Rodrigo Garro, Hugo Souza é mais uma baixa confirmada no elenco do Corinthians para a estreia na Copa Sul-Americana contra o Huracán, da Argentina, nesta quarta-feira (2), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.





O goleiro do Alvinegro paulista tem uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. A informação foi publicada primeiro pela ESPN e confirmada pelo UOL.





Hugo deve ser desfalque por cerca de um mês. No último domingo, Matheus Donelli já substituiu o arqueiro no empate por 1 a 1 diante do Bahia, pela estreia do Brasileiro.





O problema muscular de Hugo surgiu no empate com o Guarani, em 23 de fevereiro, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Naquela ocasião, o arqueiro sentiu o incômodo e teve constatada uma pequena laceração.





No entanto, a situação foi piorando com o passar do torneio. Após o título paulista, Hugo revelou que atuou com dores e "no sacrifício".





No jogo contra o Guarani (no dia 23 de fevereiro) abri uma lesãozinha na anterior de coxa. Falei para os médicos que não ia parar de jeito nenhum, ninguém queria que eu parasse também, momentos decisivos para chegar nesse título. Vou tratar fulltime, levei todos os aparelhos que pude para tratar na Data Fifa. Não só eu, o Garro também, Yuri Alberto no sacrifício.Hugo Souza, em entrevista à TV Globo





O departamento de fisioterapia já faz trabalhos específicos com o goleiro desde o fim do Paulistão. O retorno do arqueiro aos gramados está previsto para acontecer até o fim de abril.