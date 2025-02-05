Improviso e joia 'permitem' Palmeiras esperar até Mundial por centroavante

A contratação de um centroavante é assunto no Palmeiras desde o começo do ano, mas dois fatores permitem que a diretoria deixe para buscar um novo camisa 9 na janela especial para o Super Mundial de Clubes, no meio do ano.





JOIA E IMPROVISO SURGEM





A primeira "solução" veio da base. Thalys foi promovido ao time profissional após dois jogos na Copinha -Abel anunciou a promoção ainda em 2024- e se tornou peça bastante utilizada. Ele participou dos seis jogos do clube até aqui -três como titular- e marcou dois gols.





Thalys se aproveitou do mau momento de Flaco López. O argentino, que aparecia como única opção para a função, não voltou bem das férias, e Abel chegou a "cobrar" o atleta em entrevista coletiva, além de afirmar que Thalys está à frente na briga por uma vaga no time titular.





Um improviso virou alternativa recente. Abel testou um ataque mais móvel na última partida - goleada por 4 a 1 contra o Guarani -e colheu bom resultado. O trio formado por Estêvão, Facundo Torres e Maurício se destacou pela velocidade e movimentação no jogo e deve ser mantido no clássico contra o Corinthians.





O ataque terá outras duas "novidades". Paulinho e Bruno Rodrigues se recuperam de lesões e devem estar disponíveis em breve, o que aumentará o leque de opções de Abel - ambos já atuaram como centroavantes em algumas oportunidades ao longo da carreira.





O Palmeiras tem até 28 de fevereiro para anunciar um centroavante nesta janela, mas pode esperar. O Verdão é um dos clubes classificados para o Super Mundial de Clubes e, por isso, terá uma janela extra. Ela ficará aberta entre 2 e 10 de junho.





SEM ALVO PREFERIDO





O sonho por um novo centroavante é real, mas a diretoria ainda não tem um alvo definido. A cúpula transita pelo mercado em busca do melhor nome para o posto.





Um dos sondados é Vitor Roque, do Real Betis. A diretoria do Palmeiras ouviu dos representantes do atleta que um negócio pode acontecer no final da temporada europeia, justamente na janela extra para o Super Mundial.





O que tem de concreto é que a presidente Leila ligou para os representantes do Vitor Roque e ouviu que pode ser no final da temporada europeia, ou seja, antes do Super Mundial.André Hernan, colunista do UOL, no De Primeira





Rumores ligaram Roberto Firmino, do Al Ahli, ao Palmeiras, mas não há nada. Segundo André Hernan, o que houve foi uma conversa de bastidor dentro do clube, porém não há indícios que uma negociação será aberta.





Alex Arce, da LDU, foi procurado em dezembro. O Palmeiras chegou a sinalizar uma oferta de US$ 4 milhões, mas ouviu que o clube equatoriano queria US$ 6 milhões pelo artilheiro, e as conversas não avançaram.



