Eduard Atuesta

Indicação de Abel dá prejuízo milionário ao Palmeiras e aumenta lista

Folhapress
08 fev 2025 às 14:40

César Greco/Palmeiras
O Palmeiras rescindiu o contrato com um reforço indicado pelo técnico Abel Ferreira e assumiu um prejuízo milionário.


O clube encaminhou a rescisão de contrato do meio-campista Eduard Atuesta, e o jogador de 27 anos deve ser anunciado como novo reforço do Orlando City. O colombiano tinha contrato com o Palmeiras até o fim de 2026 e abriu mão de receber boa parte da quantia que teria direito para ficar livre. O Palmeiras ainda fica com um percentual dos direitos econômicos do atleta.

Atuesta jogou a última temporada emprestado ao Los Angeles FC com opção de compra obrigatória com metas a serem batidas -o que não aconteceu. Mesmo assim, Atuesta teve um ano sólido na volta aos Estados Unidos: 41 jogos, 4 gols e 3 assistências.


O Palmeiras imaginou que receberia propostas para negociar Atuesta, mas só o Orlando City se mostrou interessado por um novo empréstimo. A primeira conversa entre as partes era um empréstimo com opção de compra com o Palmeiras pagando parte dos salários, mas o clube paulista preferiu rescindir o contrato do atleta para não ter mais gastos.

O Palmeiras pagou 3,7 milhões de dólares (cerca de R$ 20 milhões na época) para comprar 70% dos direitos econômicos do jogador. 


O jogador encerra sua passagem no clube com apenas 63 jogos e dois gols com a camisa do Palmeiras. No início de 2023, Atuesta foi diagnosticado com uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou fora de toda temporada -por isso o baixo número de jogos.

PALMEIRAS SOFRE COM REFORÇOS INDICADOS POR ABEL


Atuesta não é o primeiro nome indicado por Abel Ferreira que não dá certo no Palmeiras.

Abel indicou o atacante Bruno Tabata ao Palmeiras, e em agosto de 2022 o Alviverde pagou 5 milhões de euros (R$ 29,8 milhões na cotação atual) para tirá-lo do Sporting. O jogador fez 32 jogos pelo Palmeiras e só marcou dois gols. Ele foi emprestado para o Qatar SC na última temporada, e em 2024 foi negociado com o Inter por 2,2 milhões de dólares (R$ 11,9 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos -o time ainda não viu um centavo desse dinheiro.


O atacante uruguaio Miguel Merentiel foi anunciado pelo Palmeiras em 2022 por cerca de R$ 7,4 milhões, mas só disputou 11 jogos pelo clube e foi negociado com o Boca Juniors. Merentiel marcou 18 gols em 2023 e 17 gols em 2024, jogando ao lado de Cavani.

Giay, lateral direito de 21 anos, foi indicado por Abel Ferreira no ano passado após encantar o técnico atuando pelo San Lorenzo nos jogos contra o Palmeiras na fase de grupos da Libertadores. Ele custou cerca de R$ 41 milhões e ainda não emplacou.


O lateral esquerdo Jorge, o atacante Rafael Navarro e volante Jaílson são outros exemplos que não deram certo no Palmeiras com Abel e também deixaram o clube.


Abel Ferreira Palmeiras
