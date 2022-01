Ingressos para o jogo entre LEC e Athletico-PR são disponibilizados para compra

Os ingressos para a partida entre Londrina Esporte Clube e Club Athletico Paranaense já estão disponíveis para compra. A partida ocorrerá nesta quinta-feira (3) às 21h30, no Estádio do Café.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para o jogo da quarta rodada do Campeonato Paranaense haverá promoção de meio-ingresso (R$ 25) para todos os setores até o dia do jogo, às 12h. Após o período, o valor passará a ser R$ 30 com venda apenas na bilheteria do Estádio do Café, a partir das 19h.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Será obrigatória a realização do teste RT-PCR, para detecção do vírus da Covid-19, em até três dias antes da data da partida. Como alternativa, o teste “Pesquisa de Antígenos” será aceito se realizado em até dois dias antes da partida, desde que feito por laboratórios de análises clínicas ou unidades de prestação de serviços de saúde devidamente autorizados pelas autoridades sanitárias.





Outra alternativa é ter a vacinação completa (dose única da Janssen ou dose dupla das demais vacinas) contra a Covid-19, descartando a obrigatoriedade da apresentação de teste.