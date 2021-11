LEC desembarca em Maceió para jogo decisivo pela série B

A delegação do Londrina desembarcou no início da tarde desta segunda-feira (8), em Maceió. A capital alagoana recebe o jogo entre LEC e CRB na quarta-feira (10), às 21h30, no estádio Rei Pelé, pela 35ª rodada da série B.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O técnico Márcio Fernandes irá comandar dois treinos em Alagoas para definir a equipe. Problemas na derrota para o Cruzeiro, o zagueiro Augusto e o lateral Elácio Cordoba viajaram normalmente na manhã desta segunda-feira.

Continua depois da publicidade





Augusto saiu machucado ainda no primeiro tempo da última partida, mas se recuperou de dores na coxa e treinou antes da viagem. Já Cordoba, se sentiu mal antes do início do confronto com o Cruzeiro, mas também está recuperado.





Ausência certa no duelo no Rei Pelé é o centroavante Zeca, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Salatiel deve ser o seu substituto. O técnico Márcio Fernandes lamentou novamente a necessidade de mexer na equipe.

Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.