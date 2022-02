Inscrições estão abertas para o Torneio 1° de Maio, em Arapongas

A Secretaria de Esporte de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou, nesta quarta-feira (9), a abertura das inscrições para o Torneio de Futebol 1º de Maio, tradicional evento esportivo da região.

Segundo a secretaria, esta será a 63º edição do campeonato, que é considerado o maior torneio de futebol amador do interior do Brasil. O evento volta a ser organizado após dois anos, quando esteve suspenso devido à pandemia de covid-19. As inscrições vão até o dia 17 de março, e os jogos serão realizados nos dias 10, 21 e 24 de abril e 1° de maio de 2022.

De acordo com o regulamento da competição, o torneio será dividido em quatro categorias: masculino adulto (para atletas com mais de 16 anos), masculino máster (para atletas com mais de 40 anos, à exceção do goleiro), masculino sub-16 (para atletas com menos de 16 anos) e feminino adulto (para atletas com mais de 15 anos). Os atletas inscritos devem ser nascidos em Arapongas, ou comprovarem residência ou emprego na cidade.





As fichas de inscrição devem ser retiradas na recepção da Secretaria de Esporte ou pelo site da Secretaria de Esporte. O regumento completo do torneio pode ser conferido aqui.