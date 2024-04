Inter supera pênalti perdido e vence Palmeiras fora de casa com lei do ex

O Internacional venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Arena Barueri, na noite de quarta-feira (17), em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Wesley, revelado nas categorias de base do alviverde, marcou o gol da vitória do Colorado no final do 1º tempo. A equipe precisou superar um pênalti perdido por Borré, também na etapa inicial, para ficar com a vitória.

Com o triunfo, o Inter chegou a duas vitórias em dois jogos do Brasileirão - na estreia venceu o Bahia no Beira-Rio. O Palmeiras superou o Vitória na estreia, mas agora conhece seu primeiro revés na competição.



O Palmeiras enfrenta o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes jogam no Allianz Parque no domingo (21), às 16h (de Brasília).

Já o Inter visita o Athletico-PR na Arena da Baixada. O duelo também será no domingo, às 16h.





PALMEIRAS

Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Menino) e Raphael Veiga (Rômulo); Lázaro (Rony), Endrick e Flaco López (Estevão). T.: Abel Ferreira.





INTERNACIONAL

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Rômulo) e Maurício; Wesley (Robert Renan), Wanderson (Gustavo Prado) e Borré. T.: Eduardo Coudet.





Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 13.464

Renda: R$ 505.836,00

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (ambos PR)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)/ES

Cartões amarelos: Aníbal Moreno e Flaco López (PAL); Renê, Wesley, Borré e Mercado (INT)

Gols: Wesley, aos 44 minutos do 1º tempo (INT)