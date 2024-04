Alvo das organizadas, Fagner vira capitão e tenta se reerguer no Corinthians

O lateral direito Fagner tenta se reerguer após ser alvo de críticas das torcidas organizadas e saber que não deve continuar no Corinthians em 2025.



Representantes de torcidas organizadas se reuniram com o presidente Augusto Melo e cobraram a saída de Fagner. O contrato termina em dezembro.

O UOL apurou que o presidente prometeu aos organizados não renovar o vínculo de Fagner. E que estaria atento a possíveis propostas pelo jogador.



Fagner soube da notícia pela imprensa e procurou abstrair. A prioridade era a partida contra o Fluminense no último domingo (28), na Neo Química Arena.

Sem Cássio, barrado, Fagner herdou a braçadeira de capitão e procurou aproveitar a oportunidade para mostrar que não está "de corpo mole" como as organizadas sugeriram.



O técnico António Oliveira conversou com Fagner e entendeu que o lateral estava com cabeça boa para jogar. Várias mexidas foram feitas no time, mas Fagner continuou.

O capitão se saiu bem na partida. Ele não levou cartão amarelo e viu a defesa sair ilesa na vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense.



Fagner entende que o futebol é dinâmico e a única saída agora é reconquistar o torcedor jogando bem em campo e em silêncio fora dele.



Renovando ou não seu contrato, Fagner quer sair do Corinthians pela porta da frente. Ele tem 34 anos e está na décima temporada pelo Timão somando as duas passagens.