João Paulo se destaca no Santos e soma melhores números do Paulista

Unanimidade no empate por 1 a 1 entre Santos e Guarani no domingo (6), João Paulo não somente foi o melhor em campo na partida como é o goleiro mais eficiente do Campeonato Paulista.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Em grande fase, o arqueiro santista lidera as estatísticas de defesas e defesas difíceis no Estadual, segundo números da Footstats. O destaque do confronto em Campinas soma 19 intervenções em quatro jogos, sendo oito difíceis -42% de seu total.



Com certa distância, atrás dele estão Maurício Kozlinski, do Guarani -com 13 defesas, sendo quatro delas difíceis-, Cleiton, do Red Bull Bragantino -com 11 defesas, sendo duas difíceis-, Jefferson Paulino, do Santo André -com dez defesas, sendo cinco difíceis-, e Darley, do Mirassol -também com dez, mas duas difíceis-, todos eles também com quatro jogos.



A bela defesa de pênalti diante do Guarani não entrou na conta de João, uma vez que a arbitragem anulou o lance após revisão de cinco minutos do VAR. Mesmo assim, foram 11 intervenções, três cortes e uma falta sofrida no Brinco de Ouro da Princesa, com uma nota 9,2, de acordo com o SofaScore.

Continua depois da publicidade



Segundo a plataforma de estatísticas, essa foi a maior nota de um goleiro na atual edição do Campeonato Paulista.



Logo após o empate, além de criticar a arbitragem, João Paulo comemorou sua atuação ante o Guarani. "Fico feliz pela minha atuação e por ajudar a nossa equipe a conquistar um ponto fora de casa. Procuro trabalhar bastante, é consequência do meu trabalho e do meu esforço. Tenho que agradecer aos meus preparadores", afirmou o goleiro.



O bom desempenho de João Paulo não é novidade para o torcedor santista. No último Campeonato Brasileiro, ele também esteve entre os melhores goleiros da competição. Foi ele quem mais fez defesas difíceis: foram 37, ao lado de Matheus Cavichioli, do América-MG.



Em defesas totais, João Paulo foi o oitavo, com 83 intervenções. Porém, cabe pontuar que, com 33 partidas, o arqueiro do Santos atuou menos vezes que os sete atletas acima dele nesse quesito.