"Levamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol", diz jogadora da Espanha

A atacante Jenni Hermoso, da Espanha, debochou da seleção brasileira após a eliminação na semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris-2024, nesta terça-feira (6).



"Levamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol... Bem, queremos ir para o bronze. Vamos ver se fazemos um bom jogo", opinou Jenni Hermoso, segundo o jornal "Marca"

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



O Brasil goleou a Espanha por 4 a 2, na semifinal do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris-2024. Paredes (contra), Gabi Portilho, Adriana e Kerolin marcaram os gols brasileiros. Paralluelo (duas vezes) descontou para as espanholas.



Hermoso foi titular no confronto. A camisa 10 da Espanha até criou algumas jogadas de perigo, mas, na melhor delas, parou na defesa da goleira Lorena após um chute no primeiro tempo.



A Espanha havia vencido o Brasil na fase de grupos. Pela última rodada da primeira fase, as espanholas venceram por 2 a 0 em jogo que ficou marcado pela expulsão de Marta - a brasileira pegou dois jogos de suspensão e não enfrentou a França, nas quartas de final, e a Espanha na semi.



O Brasil vai encarar os Estados Unidos na final das Olimpíadas de Paris-2024. As duas seleções se enfrentam no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris. A Espanha encara a Alemanha, na sexta-feira (9), às 13h, na disputa pelo bronze.