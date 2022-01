Jogadores do LEC se apresentam para início da temporada 2022

Depois de pouco mais de um mês de férias, o LEC (Londrina Esporte Clube) se reapresentou na tarde desta segunda-feira (3) para iniciar a preparação visando a temporada deste ano. No calendário o time terá pela frente o Paranaense, Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro. O primeiro compromisso será pelo Estadual, daqui exatos 20 dias, contra o Maringá, no estádio do Café.

Os atletas que farão parte do plantel, pelo menos nestes primeiros meses do ano, ainda são um mistério. Oficialmente o clube não tem divulgado quem está chegando para reforçar o grupo. O primeiro e único nome já anunciando foi o do youtuber Juninho Manella, que atua como atacante, apesar de nunca ter jogado como profissional.

Entre as novidades apuradas pela FOLHA que deverão ser oficializadas ao longo desta semana estão os goleiros Matheus Nogueira, que estava no Brasil de Pelotas, e Matheus Albino, que retorna ao Tubarão após um ano e meio; o lateral direito Rafael França, do Vasco; o volante Ratinho, ex-Paysandu; os meias Léo Artur, do Sampaio Corrêa; e Douglas Lima, destaque do Manaus FC; e o atacante Douglas Coutinho, que vestiu a camisa do Vila Nova em 2021.





Seguido a lista de quem permaneceu do ano passado ou teve contrato renovado, pelo menos, 16 atletas teriam que ter ido até o Centro de Treinamentos da SM Sports nesta retomada. Entre eles os atacantes Victor Daniel e Juan Matos e o volante Jean Henrique, que estenderam seus vínculos. Outros remanescentes são os zagueiros Lucas Costa e Augusto e o meia Mossoró.





