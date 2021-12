Veja os atletas do Londrina EC inscritos na Copa São Paulo de Futebol Junior 2022

O Londrina Esporte Clube divulgou nesta terça-feira (7) a lista de inscritos que está em preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior de 2022, que abre o calendário do futebol brasileiro no mês de janeiro de 2022.

O técnico Edinho selecionou os 30 atletas que irão vestir a camisa alviceleste na competição. Dos inscritos, 13 jogadores são nascidos no Estado do Paraná e seis são londrinenses. São jogadores que representam nove Estados do Brasil e um deles é oriundo de Camarões.

