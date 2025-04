‘Jogamos para vencer’, diz Claudinei Oliveira sobre empate do Londrina com Maringá

O Londrina saiu de campo no último sábado (26) com um empate contra o Maringá, mas jogou o suficiente para merecer os três pontos em casa. Atrás no placar com menos de um minuto, o Tubarão precisou mudar sua estratégia diante de um adversário que impôs um jogo físico, truncado e de muita disputa no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias).





Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Claudinei Oliveira afirmou que o Londrina foi superior em campo e merecia a vitória. “Tivemos o domínio territorial, criamos algumas boas chances, mas eles se defendem muito bem. O Maringá tem uma forma de jogar bem definida e todo mundo tem dificuldades”, disse.

O técnico ainda reclamou de um possível pênalti não marcado em Vitinho, o que poderia ter mudado o rumo da partida. “Não vou dizer que o árbitro foi mal-intencionado ou quis prejudicar. Às vezes só não teve a convicção e a coragem de dar o pênalti, porque todo mundo que estava no estádio viu que o Vitinho não tinha motivo para se jogar, ele foi agarrado.”





Com sete de nove pontos possíveis, ele acredita que o LEC alcançou uma "marca muito boa" e agora precisa organizar a equipe para o jogo contra o São Bernardo.O desafio será montar o time com pelo menos dois desfalques.

O volante Lucas Marques, que saiu lesionado ainda no primeiro tempo, não deve jogar por “duas ou três rodadas”, segundo o técnico. E o zagueiro Caio levou o terceiro cartão amarelo; a tendência é que Yago Lincoln assuma a titularidade.





“Não ficamos lamentando a ausência. A gente valoriza a presença de quem está em campo. Não tivemos o Pablo em dois jogos e o Cariús está se entregando para caramba, jogou 90 minutos em dois jogos. Uma hora a bola vai entrar”, disse Claudinei, se referindo às várias chances de cabeça do centroavante que levaram perigo ao gol do Dogão - uma delas, aos 39 do segundo tempo. "É administrar o elenco da melhor forma possível e procurar ser justo."





