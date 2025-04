Londrina EC sai atrás, mas empata em casa com o Maringá

O clássico entre Londrina e Maringá terminou 1 a 1 neste sábado (26), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em partida válida pela 3ª rodada da Série C do Brasileirão. O Tubarão, com 7 pontos, mantém a liderança pelo saldo de gols, mas ainda pode ser ultrapassado nesta rodada.





Embalado após duas vitórias, o LEC precisou mudar sua forma de jogar depois de sofrer um gol relâmpago aos 19 segundos. Matheus Moraes saiu cara a cara com o goleiro Luiz Daniel e bateu sem chance de defesa.





A desvantagem no placar deixou o Tubarão nervoso e desorganizado. Com pouca inspiração, o LEC viu o Maringá fazer muitas faltas e matar as jogadas de ataque. Mas pouco a pouco as jogadas começaram a acontecer e, após mudanças do técnico Claudinei Oliveira, o LEC chegou ao empate com Vitinho. O goleiro Luiz Daniel também foi destaque no jogo, com defesas difíceis, que evitaram que o time da Cidade Canção ampliasse o placar.

O primeiro clássico contra o Dogão no VGD foi marcado pela massiva presença da torcida alviceleste, que empurrou o Londrina durante toda a partida. Foram mais de 7,6 mil presentes.





O Londrina volta a campo no dia 5 de maio, quando viaja para enfrentar o São Bernardo, às 19h30, no estádio 1° de Maio.





