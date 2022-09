Londrina EC volta atrás e partida contra o Grêmio retorna ao Café

O Londrina confirmou a volta do jogo contra o Grêmio para o Estádio do Café. O clube havia negociado na semana passada o mando de campo para a partida ser disputada no estádio Olímpico, em Cascavel. O duelo pela 34ª rodada da série B será no dia 8 de outubro, às 16h30.







O LEC fez a solicitação para a CBF do retorno do confronto para o Café e a entidade vai oficializar a mudança ainda nesta sexta-feira (16). De acordo com o gestor Sérgio Malucelli, ele abriu mão da questão financeira para priorizar a briga da equipe por uma vaga no G4.



Publicidade

Publicidade





"Eu não me perdoaria se o Londrina perdesse a chance de subir por causa desta partida. Claro que poderíamos ganhar do Grêmio em Cascavel, mas seria muito mais difícil. Abrimos mão de uma boa cota em dinheiro para pensar no time dentro de campo", afirmou em entrevista à rádio Paiquerê 91,7.







Malucelli informou ainda que a descompactação do gramado do Café, o motivo alegado pelo LEC para trocar o mando, será adiada e realizada após o encerramento da série B, no mês de novembro. O gestor afirmou ainda que foi feito o destrato do negócio com os representantes de Cascavel, apesar de mais de quatro mil ingressos já terem sido vendidos.







Continue lendo na Folha de Londrina.