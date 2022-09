Londrina EC joga para tentar entrar no G4 da Série B

O Londrina enfrenta o Tombense nesta sexta-feira (16) em Minas Gerais e tem a primeira oportunidade de entrar no G4 da Série B. O Tubarão vai a campo às 21h30, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, com a possibilidade de tomar o quarto lugar do Vasco, que também joga nesta sexta pela 30ª rodada.





Quando entrar em campo, o LEC já saberá o resultado da partida do Vasco, que joga às 19h diante do lanterna Náutico, em São Januário. Se o time carioca não vencer e o Alviceleste fizer a sua parte em Minas entra pela primeira vez no grupo das quatro equipes que vão para a Série A em 2023. O Londrina é o quinto colocado, com 44 pontos, um a menos que o Cruzmaltino.

"Não temos que fazer nada diferente do que estamos fazendo até aqui. O nosso foco é o Tombense e precisamos seguir jogo a jogo, concentrados e respeitando todos os adversários", pregou o técnico Adilson Batista, que descartou qualquer clima de empolgação no elenco. "Só tenho que elogiar a forma como eles têm trabalhado até aqui e sabemos da necessidade de se manter os pés no chão e tentar pontuar em todos os jogos".







Londrina e Tombense se enfrentam em momentos distintos. O Tubarão vem de vitória e tem ótimo aproveitamento no returno, com a terceira melhor campanha. Já a equipe mineira perdeu os dois últimos jogos - 3 a 1 para o Bahia e 3 a 0 para o Ituano - e se distanciou do G4. Com 39 pontos, em 11º lugar, o Tombense tem como trunfo o retrospecto como mandante. O time é um dos três que ainda não perderam em casa e soma oito vitórias e seis empates. A meta principal do clube é chegar aos 45 pontos e evitar qualquer risco de rebaixamento.





"Tem muito campeonato ainda pela frente e não podemos achar que vamos ganhar nestas últimas nove rodadas de qualquer jogo. Precisamos definir bem as nossas estratégias para cada jogo para manter a competitividade dentro e fora de casa", apontou o zagueiro Saimon.





