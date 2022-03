Jogo do Campeonato Mexicano tem invasão de campo e 26 pessoas feridas

Um jogo do Campeonato Mexicano terminou neste sábado com cenas de violência e pancadaria. Torcedores do Atlas e do Querétaro invadiram o gramado do estádio La Corregidora aos 15 minutos do segundo tempo, quando o placar era de 1 a 0 para o Atlas. O gol havia sido marcado por Julio Furch.

Neste domingo, o governador de Querétaro, Mauricio Kuri atualizou os números e disse que ao todo foram 26 pessoas feridas.

"O saldo é de 26 pessoas que necessitaram de cuidados médicos hospitalares (24 homens e 2 mulheres), dessas 26, três já receberam alta. Dos ainda 23 hospitalizados, três estão em estado grave, 10 em situação delicada e 10 sem gravidade", afirmou em pronunciamento.





Logo após a briga no estádio do Querétaro, alguns sites de língua espanhola publicaram que houve de 15 a 17 mortes na briga. No entanto, nenhuma autoridade confirmou qualquer óbito até o momento.





A confusão começou quando torcedores do Querétaro atravessaram a segurança e foram em direção aos rivais do Atlas. Torcedores acabaram levando o confronto para o gramado, provocando uma briga generalizada. A polícia não conseguiu conter a confusão e foi acusada por fãs do Atlas de ter permitido a passagem dos seguidores do time local. As imagens da briga se espalharam pelo mundo. As mais fortes são de torcedores sendo espancados, alguns desacordados com muito sangue em volta, e famílias correndo pelo gramado ao lado dos filhos para tentar se proteger da confusão.

Autoridades locais usaram suas redes sociais para repudiar a violência que aconteceu no La Corregidora. O presidente executivo da Liga-MX, Mikel Arriola, divulgou nota, em seu Twitter. "Violência inadmissível e lamentável no estádio Corregedoria, em Querétaro. Os responsáveis pela falta de segurança no estádio serão punidos de forma exemplar. A segurança de nossos jogadores e torcedores é prioridade!", escreveu.





Ontem Mauricio Kuri, disse que os donos do clube "e as instituições devem responder pelos fatos": "Dei instruções para que a lei seja aplicada com todas as suas consequências", publicou. Além deles, o próprio Atlas exigiu que as autoridades e a liga abram uma investigação sobre a briga para determinar "responsabilidades para os envolvidos" e garantir que "a força total da lei seja aplicada".





Devido a toda a confusão gerada, a partida não teve condições de continuar e foi suspensa. Além disso, a organização decidiu suspender todas as partidas deste domingo, 06, no México.